Si bien Activision tiene todo preparado para el lanzamiento del nuevo ‘Call of Duty’ en consolas, su versión para dispositivos móviles sigue vigente gracias al gran contenido que recibe de forma periódica.

Y ahora, la compañía americana anunció la temporada número doce, la cual ya se encuentra disponible y presenta una nueva forma de jugar, con mapas y modos nocturnos, así como un ‘Pase de batalla’ completamente nuevo, además del evento temático ‘Knights Divided’ y más.

Pero esto no es todo, ya que además esta nueva temporada también presenta un nuevo mapa multijugador, ‘Hackney Yard’, de ‘Call of Duty: Modern Warfare’. Y como plus a esto, el título también ofrecerá excelentes ofertas promocionales para los jugadores en ‘Black Friday’ y ‘Cyber Monday’.

‘Call of Duty: Mobile’ es un videojuego gratuito para dispositivos Android e iOS.

