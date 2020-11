Si aún no has podido disfrutar de ‘F1 2020’ llegan muy buenas noticias ya que los gamers de Xbox One y PlayStation 4 pueden descargar una versión de prueba gratuita del título.

Esta versión de prueba presenta a ‘Mi Equipo’ y el regreso de la pantalla dividida para el juego competitivo. Además, con la introducción del nuevo manejo accesible, los jugadores de todos los niveles pueden competir en el momento en que llegan a la línea de salida.

Además, en la versión de prueba de ‘Mi Equipo’ de ‘F1 2020’, los gamers podrán crear su equipo, eligiendo un compañero de equipo de Fórmula 2 para correr junto a él y competir en el primer fin de semana de carreras en Australia. También están disponibles las carreras en pantalla dividida en el ‘Red Bull Ring’ de Austria y todas las opciones de modo de ‘manejo casual’.

Si los gamers deciden actualizar al juego completo, el progreso realizado en esta versión de prueba se transferirá automáticamente junto con el acceso a las inclusiones de series básicas como ‘Carrera’, ‘Contrarreloj’, eventos semanales, desafíos de autos clásicos y multijugador en línea.

La versión de prueba de ‘F1 2020’ está disponible para descargar a través de tiendas digitales en Xbox One y PlayStation 4.

Video análisis de ‘F1 2020’

