En el último evento de Sony, se anunció que el PlayStation 5, unos de los productos más esperados por el público gamer, llegará a nuestro país el 19 de noviembre. Esto generó altas expectativas entre todos los fanáticos de la consola más popular de los últimos años, quienes agotaron en tiempo récord los productos en preventa.

Ante esto, se identificó la gran demanda que los productos relacionados a la categoría ‘Videojuegos’ habría presentado durante los últimos meses. De hecho, de acuerdo con un estudio realizado por Electronic Sport Broadcasting (ESB), existen dos grupos principales de gamers en el país, los más “veteranos” que van desde los 25 a 33 años y los más jóvenes que van desde los 17 a 25 años.

En ese sentido, Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico líder en Latinoamérica, presenta un análisis de la evolución de esta categoría durante los meses de cuarentena estricta. Entre los principales descubrimientos, destaca el crecimiento en ventas de estos productos, el cual representa un +150% a comparación del 2019.

Además, el ticket promedio de las personas que adquieren algún producto relacionado con ‘Videojuegos’ asciende a S/ 155, representando un +60% con respecto al 2019. Por otro lado, los principales compradores de la categoría son hombres (60%) de 20 a 25 años, y el 55% de ellos prefieren pagar con tarjeta de crédito.

Asimismo, Mercado Libre dio a conocer que se realizaron aproximadamente 900 mil búsquedas de productos de la categoría ‘Videojuegos’ entre marzo y octubre del presente año. En ese sentido, los videojuegos más buscados son The Last of us II, FIFA21 y Call of Duty.

“Uno de los principales factores que ha impulsado el crecimiento de esta categoría de productos fue la cuarentena estricta que impulsó a buscar más opciones de entretenimiento en casa”, menciona Pedro White, Gerente General de Mercado Libre Perú. “Dentro de este análisis también hemos identificado que uno de los principales motivadores de compra es el reconocimiento de la marca. En nuestra plataforma, contamos con las tiendas oficiales de Sony, PlayStation y Game Center”, añade.

Finalmente, el PlayStation 5 estará disponible en Mercado Libre a partir del 19/11 y el costo será desde S/ 2699. Sin embargo, si estás buscando otras opciones, también puedes optar por el PlayStation 4 Slim (S/ 1449.00 ) o las consolas de Nintendo Switch (S/ 1549.00).

VIDEO RECOMENDADO

TEC: los mejores videojuegos lanzados entre enero y julio del 2020

TE PUEDE INTERESAR