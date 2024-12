Vanesa 'Azumi' Cahuana: "Juego Dota 2 y terminaré mi segunda carrera profesional"

El gaming peruano ha vuelto a estar en lo más alto a nivel internacional luego de que el equipo femenino de Dota 2 ganara, de manera invicta, la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2024, que se celebraron en Ayacucho. Vanesa ‘Azumi’ Cahuana fue una de las destacadas en el torneo; parte fundamental de un equipo que se ha acostumbrado a ganar todo y ya es una potencia en el ámbito sudamericano.

No obstante, el equipo peruano no se duerme en sus laureles y tiene algunos asuntos pendientes, y para ‘Azumi’ eso está claro: quiere ser campeona en los Global Esports Games 2024.

¿Cómo te inicias en el Dota 2?

Siempre me han gustado los videojuegos, pero en el Dota 2 empiezo por mi hermano mayor. Teníamos un negocio de alquiler de cabinas, donde usualmente jugaban estos videojuegos y siempre necesitaban gente para jugar las partidas de 5 versus 5.

¿Jugabas otros videojuegos?

Empecé en Nintendo, pero en computadora comencé a jugar sobre todo por mis hermanos; siempre los veía jugar y me llamaba la atención. Al principio no me dejaban entrar a las computadoras, pero me interesaba, aprendí sola.

¿Por qué no te dejaban jugar?

Había muchos adultos y hablaban cosas de más, como insultos y esas cosas, entonces me cuidaban de estar en ese ambiente. Me dejaban jugar en otras consolas, pero me controlaban el tiempo, no querían que los videojuegos sean un vicio.

Nunca fuiste ‘adicta’.

Juego Dota 2 por pasión, nunca he sentido tener un vicio. Me gusta jugar, pero puedo dejarlo y decir: “Hasta aquí nomás”. Nunca he dejado de dormir bien por jugar, siempre lo he tenido bajo control.

Eso no implica dejar de ser competitiva.

Ahí es diferente. Siempre me ha gustado superar mis límites, y si me va mal no me rindo.

¿Cómo es el ambiente en el Dota 2?

Como mujer, ha sido un poco complicado. Me han insultado pensando que soy hombre y, cuando se enteran de que soy mujer, te insultan más o empiezan a acosarte, a decirte que los agregues y cosas por el estilo. Siempre hay personas tóxicas y lo mejor es silenciarlos, porque los insultos te distraen de tus objetivos.

¿Qué es lo que dicen generalmente?

Me han mandado a la cocina o te dicen: “¿Qué haces aquí si eres mujer?”, o te empiezan a acosar; lo mejor que puede pasar es que se queden callados, pero creo que es porque antes no había muchas mujeres.

¿Eso llega a afectar tu juego?

No me gusta que eso me afecte, tampoco rendirme. Me esfuerzo por ganar, aunque no me ayuden.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has enfrentado?

Al principio fue que no había mucho apoyo a los equipos femeninos, no había muchos torneos femeninos o se cortaban por casos de suplantaciones. No crecía el gaming para mujeres, no como ahora.

¿Cómo lo tomó tu familia?

Mi mamá siempre me apoyó, aunque siempre me dijo que a la par estudie. Mi entretenimiento favorito siempre fueron los videojuegos, me encantaron desde siempre, pero aun así lo dejé por un tiempo. Cuando empecé a estudiar dos carreras en simultáneo, dejé el Dota 2.

¿Qué estudiaste?

Estilismo y Psicología; terminé el primero y al segundo le he dado una pausa de momento por los torneos de este año. A los Panamericanos casi no llegamos por falta de apoyo. Las chicas pausaron sus estudios o dejaron sus trabajos para concentrarse en este torneo, es sacrificado.

Llegaste a Riyadh. ¿Cómo fue la experiencia?

Es una espina clavada que tengo. No pude dar lo mejor de mí porque tuve un problema de salud justo en ese torneo y no tuve, en la final, mis cinco sentidos puestos en el juego. Perdimos ante Malasia y nos quedamos con la medalla de plata solamente. Aparte, el cambio de horario afectó a todo el equipo y se complicó.

¿Qué pasó después?

Llegué todavía mal de salud, fue frustrante. Llegué a Perú triste y bajoneada.

La GEG 2024 será la revancha.

Tengo la espina clavada. En este torneo daré lo mejor de mí y voy a traer la de oro. Es lo que quiero y es lo que haré.

¿Cuál fue tu primer torneo?

Fue una Copa Sand King y mi equipo llegó a la final. Yo estaba en Arequipa y el último juego era en Lima, presencial. Entonces, hicimos una pollada para los pasajes y valió la pena: ganamos el torneo. Fue la primera vez que viajé para un torneo.

Te dejaron viajar.

Sí, le pedían permiso a mi mamá. Le dijeron que veían talento en mí y eso le daba confianza a ella. Me apoyó siempre con estos proyectos, pero también se puso fuerte cuando me decía que estudie y, por eso, estoy a poco de terminar mi segunda carrera.

¿Te imaginabas representando al Perú a nivel internacional?

No pensé que llegaría a esto, pero conforme fui compitiendo, pude demostrar que las mujeres podemos. Y estoy feliz por esto, es un orgullo.

¿Cuál es tu sueño?

Seguir trayendo medallas de oro al Perú, demostrando que somos las mejores. Mi mamá y mi familia son mis motivaciones para llegar a lo más alto. Quiero llegar lo más lejos posible y demostrar que soy la mejor.

AUTOFICHA

“Mi nombre es Vanesa Cahuana y soy de Arequipa. Mi rol en el equipo Influtonic Crew, que representa a Perú en torneos nacionales e internacionales de Dota 2 en la categoría femenina, es de midlaner, y mis héroes favoritos son Invoker, Kunkka y Ember Spirit”.

“Con el equipo, manejado por Dennis Gordillo, iremos a la próxima edición de los Global Esports Games a traer el oro. En la Riyadh del año pasado conseguimos la medalla de plata y es un asunto pendiente, una espina clavada. Estamos preparadas para salir campeonas”.

“A las chicas gamers que se están iniciando en los eSports les diría que nunca se rindan, que pueden lograr sus objetivos siempre y que tengan disciplina; a mí me sirvió mucho ese aspecto. Y también les diría que no se desmotiven, todas tenemos un potencial que nos permitirá cumplir nuestros sueños”.

