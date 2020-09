Si bien es cierto que dentro del terreno de la realidad virtual hay una buena variedad de títulos, la franquicia de ‘Star Wars’ no los ha tenido muy bien que digamos, y es que en los últimos cuatro años solo hemos tenido una misión basada en ‘Rogue One’, y fuera de esto todos los fans que deseaban empuñar un sable láser tenían que hacerlo contra bloques de colores de ‘Beat Saber' y no ‘Stormtroopers’... hasta ahora, ya que con la llegada de 'Vader Immortal: A Star Wars VR’ tenemos algo distinto y como se debe.

‘Vader Immortal: A Star Wars VR’ ya se encuentra disponible para PlayStation 4.

EN LOS DOMINIOS DE VADER

Pero entrando a detallar el modo campaña de ‘Vader Inmortal’, debo decir que no es un juego en sí, sino que sigue la línea de otros títulos como ‘Barman Arkham VR’, la cual es más una experiencia interactiva y de una no muy larga duración, ya que en tres horas podremos acabarlo, salvo en el dojo virtual, ya que en este si hay un ‘Game Over’ y si podremos dedicarle horas y horas. Detalle aparte, el título cuando se descarga lo hace en tres juegos separados para PlayStation 4.

Aquí, encarnaremos a un contrabandista y piloto de la ‘Windfall’, quien junto a nuestro copiloto droide ‘ZO-E3’, seremos capturados por el ‘Imperio', y llevados a 'Mustafar’, a la misma fortaleza de ‘Darth Vader’, la cual pudimos ver en ‘Rogue One’, y aunque nuestra motivación en un inicio será la de escapar, todo cambiará con el paso del tiempo para complicarse aún más.

DE NIVEL

En sí, el título desarrollado con el motor gráfico Unreal Engine 4 luce muy bien en la PlayStation 4, y salvando ciertos detalles propios de la misma consola, ‘Vader Immortal: A Star Wars VR’ goza de un buen trabajo, tanto en los entornos como los mismos personajes, ya que todo se ve de forma sólida, incluso detalles botones, tuberías o incluso la grasa luce espectacular. Pero esto no queda aquí, ya que este excelente trabajo se extiende también a la banda sonora muy bien acompañada por las voces y efectos.

DETALLES A TENER PRESENTES

Pero si hasta aquí todo brillaba, hay ciertos puntos que pueden hacerle bajar un par de escalones a esta entrega si la comparamos con su versión en Oculus, y me refiero a las opciones de movimiento completo, las cuales no se ha implementado, aunque en los menús si las tenemos presentes, lo cual se ve como una oportunidad perdida. Y si bien este detalle, como algún otro como fallos en el audio, no va encontra de nuestra experiencia de juego, si podría dificultarnos en algo el poder ver a otros robots que vienen a eliminarnos o el poder teletransportarnos a un lugar errado.

APRENDIENDO A SER UN ‘JEDI’

Ahora bien, ‘Vader Immortal: A Star Wars VR’ no solo ofrece un modo historia como mencionamos antes, sino también otro de tipo ‘Dojo’, el cual es la verdadera estrella del espectáculo. Aquí, la premisa es simple, usar las habilidades del modo historia, aunadas a una barra de vida junto a otra de tiempo, y luego deberemos poner todo a prueba.

Así pues, el primer nivel comenzará con pruebas sencillas y lentas, pero conforme vayamos avanzando las cosas se pondrán más difíciles pero al mismo tiempo adictivas. Y es que el poder desviar disparos de blaster a tus oponentes con nuestros sables, usar la fuerza, empuñar dos sables de luz y demás resulta muy entretenido, pero lo mejor de todo es poder disfrutar de estos niveles con total libertad.

CONCLUSIÓN

Ya para ir terminando este análisis, debo decir que aún con algunos problemas ‘Vader Immortal: A Star Wars VR’ es un título imprescindible para todo fanático de ‘Star Wars’. Ofrece una muy buena historia la cual ofrece un trasfondo muy bueno. Además, su atmósfera, la música y los efectos manrtienen el mismo nivel, aunque por otro lado su modo historia es algo corto, y esta versión tiene algunos detalles a corregir como el movimiento total. Pero no tengo duda alguna que es un título al cual se le pueden exprimir horas de horas.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia de ‘Vader Immortal: A Star Wars VR’ que PlayStation nos envió para PlayStation 4.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, PC

• DESARROLLADORA: ILMxLab

• GÉNERO: Aventura, Realidad Virtual

• DISTRIBUIDOR: PlayStation

• PUNTAJE: 8

