¿Quién podría pensar que un título protagonizado por un ganso fuese una de las grandes sorpresas que nos está dejando este año? Y es que ‘Untitled Goose Game’, título de House House ha sido todo un fenómeno cultural que le dio un soplo de aire fresco a la industria, y en especial a los títulos independientes.

Y es que luego de ser un éxito en PC y en la Nintendo Switch, ‘Untitled Goose Game’ ha llegado a PS4 y Xbox One. Pero esto no acaba aquí, ya que todos los usuarios de la consola de Sony no solo podrán disfrutar del videojuego, sino que podrán descargar un tema dinámico basado en el juego.

El tema ya se encuentra disponible en la tienda virtual de PlayStation (‘PSN Store’) en todas las regiones, y lo mejor de todo es que no tiene costo alguno.

El tema muestra una montaña de objetos acumulados que el plumífero personaje podrá recolectar. Además, podremos encontrar el animal en su cima o pasear frente a la pantalla.