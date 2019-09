‘Untitled Goose Game’ es un título que en cierto momentos plantea el humor de un ganso con las mecánicas y forma de juego de ‘Goat Simulator’, un título que también se encuentra protagonizado por un animal, una cabra, y que si bien la intención de causar el caos en los humanos estaba presente, en este caso, el título desarrollado por House House optá más por lo que es una aproximación más controlada y cerebral, y en donde el sigilo será fundamental.

El título desarrolaldo por House House ya se encuentra disponible en nuestro medio para Nintendo Switch y PC.

AL GRANO

Y es que desde un inicio no tendremos que lidiar mucho con las explicaciones, aquí somos un ave palmípeda la cual le hará la vida imposible a un pueblo en el campo. Podremos coger cosas con el pico con un botón, con otro correremos, otro para poder agacharnos, otro para extender las alas, pero sobre todo, uno para graznar. Eso es todo lo necesario para causar el caos en todo el pueblo.

Resulta muy interesante ver como es que se ha logrado plasmar la disonancia entre el aspecto y la personalidad de estas aves al monitor. Y es que ‘Untitled Goose Game’ es un videojuego ágil y entretenido, con una paleta de colores pasteles, agradables, gráficos sencillos pero todo con personalidad y estilo propio. Y en lo referente al apartado jugable, tendremos que ser de lo más pesado e insoportable posible mientras cumplimos una serie de tareas, como ‘consigue que una persona rompa un jarrón’, por ejemplo.

DIVERSIÓN SEGURA

Uno puede divertirse a lo grande al momento de ver como es que los planes que uno plantea se van concretando, luego de un previo proceso de observación a nuestras víctimas, siguiendo su rutina, sus reacciones hacia nosotros y al mismo tiempo nuestras acciones. Aquí no seremos un depredador que va tras su presa, sino el hacer que los diversos personajes desarrollen alguna ocurrencia o gracia de forma involuntaria logrando que casi siempre nos saquen una carcajada.

Pero esto no es todo, ya que el tener que resolver los rompecabezas (‘puzzles’) que se nos presenten hará que debamos tener cierto grado de sigilo, ya que todos los habitantes del pueblo siempre tratarán de frustrar nuestros planes. Lo bueno a todo esto que no hay un ‘Game Over’ o un ‘Te atraparon’, ya que si nos atrapan in fraganti solo nos apartarán un poco y eso será todo.

UN TANTO CORTO

‘Untitled Goose Game’ se plantea en cuatro niveles o escenarios, fuera de un par de zonas pequeñas las cuales sirven de nexo, pero en sí el juego podremos completarlo en dos horas, aunque luego tendremos un ‘New Game+’, con una serie de nuevos objetivos y detalles que deberemos completar, como también el poder aumentar la dificultad del título.

CONCLUSIÓN

Tal vez el punto más bajo de ‘Untitled Goose Game’ no son las horas de juego, sino el limitarse a lo que son cuatro niveles o escenarios, y es que el juego daba para mucho más. Es más, un par más de niveles le hubiesen sentado de maravillas, para alagar un poco más la experiencia y no haciendo que sea excesivamente larga. ‘Untitled Goose Game’ es una agradable sorpres, es gracioso, hace pensar, conoce sus fortalezas y debilidades, y sabe explotar todo esto de mejor manera, aunque su duración le pasa factura, ya que hay ganas de seguir haciendo ‘el ganso’ por un buen rato.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital que Nintendo nos compartió. ‘Untitled Goose Game’ puede ser encontrado en la tienda Online de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: House House

• GÉNERO: Rompecabezas, Sigilo, Simulación

• DISTRIBUIDOR: Panic Inc.

• ​PUNTAJE: 8