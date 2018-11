El universo de Diablo III llega a Nintendo Switch [RESEÑA]

A casi 6 años del lanzamiento de la tercera entrega de ' Diablo III ' llega 'Diablo III: Eternal Collection', el último recopilatorio del juego de mazmorras desarrollado y publicado por Blizzard Enterteinment. Originalmente lanzado en 2012 para PC y llevado a múltiples consolas de videojuegos, ahora llega a la última a la que faltaba: la Nintendo Switch.

Esta versión de Diablo, lanzado el pasado 2 de noviembre de este año, incluye tanto la expansión ‘Reaper of Souls’, como ‘Rise of the Necromancer’, además de múltiples contenidos exclusivos para Nintendo Switch, gracias a sus aclamadas franquicias propias.

Muy aparte de ser un titulo ya presentado anteriormente en otras consolas, es en la Nintendo Switch donde se puede explotar todo el valor portátil de este título. Trasladando las guerras entre el cielo y el infierno a una cola en el banco, o a una sala de espera, e inclusive durante el horario de almuerzo en la oficina.

Son los cinco capítulos disponibles y los 13 modos de dificultad con miles de enemigos por destruir e historias por develar mientras te enfrascas en la épica aventura con el objetivo de poner fin a la maldad del mundo.

APORTES



Una vez más Nintendo nos demuestra que lo hermoso de su consola es la capacidad de llevar experiencias de juego a cualquier lugar. Y no solo en solitario, ya que podremos jugar partidas locales en cooperativo mediante el uso de los joycons. Vamos a poder jugar hasta con cuatro amigos en una partida cooperativa, tanto offline como online mediante el uso de un solo joycon por jugador.

En Diablo III: Eternal Collection para Nintendo Switch también se encuentran presentes los últimos parches de actualización; de esta manera podremos disfrutar de los héroes de temporada, así como las travesías de temporada online.

Desde el inicio de la aventura se podrá contar con cualquiera de los 7 héroes disponibles hasta la fecha: El ‘Bárbaro’, el ‘Guerrero Divino’, el ‘Cazador de Demonios’, el ‘Monje’, el ‘Santero’, el ‘Arcanista’ y el ‘Nigromante’ (todos en sus versiones masculinas o femeninas).

La función ‘amiibo’ también se encuentra disponible desde el inicio de la aventura. Mediante esta función, usando nuestros ‘amiibos’ podremos obtener diversos items venciendo criaturas. Opción que solo puede utilizarse cada 24 horas. Tambien Blizzard anunció que para diciembre saldrá a la venta un amiibo especial llamado ‘Loot Goblin’, el cual mediante la misma función nos conducirá a obtener dinero e ítems de una manera rápida.

En ‘Diablo III: Eternal Collection’ contamos con la participación del super podersoso ‘Cuco’ como mascota, también podremos elegir la apariencia del poderoso rey ‘Gerudo: Ganondorf’, mediante la opción de transfiguración; en este caso. Otros extras también incluyen decorativos como alas y marcos de retrato inspirados en ‘The Legend of Zelda’.

MULTIJUGADOR Y LA GRÁFICA



‘Diablo III: Eternal Collection’ para Nintendo Switch presenta compatibilidad tanto en modo portátil como de sobremesa y soporte en el pro controller, además de poder jugar con un solo joycon por personaje. Respecto a las partidas online, estas requieren de la suscripción al servicio online de Nintendo, el cual permite administrar a nuestros amigos conectados y compartir gestas y aventuras en cooperativo.

Para ser un titulo lanzado hace aproximadamente 6 años, se logra observar un apartado gráfico ya antiguo, comparado con títulos actuales con mejores texturas, iluminaciones, destellos y vectores respecto a las criaturas y personajes. Aun así, ‘ Diablo III: Eternal Collection’ siempre goza de un hermoso apartado visual, incluyendo las cinemáticas y una banda sonora hermosa, la cual se recomienda disfrutar con unos buenos audífonos en modo portátil.

‘ Diablo III: Eternal Collection’ para Switch cuenta con opción de soporte de audio en varios idiomas, como ya es de costumbre. Estos idiomas deberán ser descargados y tienen un peso de aproximadamente 5Gb. Pero, desde el inicio el título ya viene con subtítulos en varios idiomas.

‘ Diablo III: Eternal Collection’ es un titulo obligatorio para todo fanático de esta saga histórica, un gran aporte en el modo portátil y experiencia de juego gracias a las actualizaciones, temporadas y eventos. Todo un clásico que no podría faltar en la biblioteca de los usuarios de la consola híbrida de Nintendo.

FICHA



- Plataforma: Nintendo Switch

- Desarrolladora: Blizzard

- Género: Acción / RPG

- Distribuidor: Blizzard

PUNTAJE: 8.5