Hace ya varios años que la franquicia ‘Fatal Fury’ no ha tenido entrega alguna, y es que SNK lanzó ‘Garou: Mark of the Wolves’ para ‘arcades’ en 1999, ya que la compañía japonesa se enfocó de forma completa en su otroa franquicia, ‘King of Fighters’.

Pero al parecer esto cambiará a futuro, ya que durante el ‘EVO 2022′, SNK reveló un adelanto de un nuevo título de ‘Fatal Fury/Garou’, el cual viene ya desarrollándose.

La presentación de este material fue durante las finales de ‘The King of Fighters XV’, y que tras 23 años todos los fans presentes en el evento y en línea celebraron.

Fuera de esto no se revelaron más detalles de este videojuego, por lo que una probable fecha de lanzamiento y plataformas a las que llegará esta entrega es todo un misterio.

Nuevo tráiler de ‘Fatal Fury/Garou’

