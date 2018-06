'The Crew 2' ya se encuentra disponible [VIDEO] La compañía gala anunció el día de hoy que The Crew 2, ya está disponible en todo el mundo en para PS4, Xbox One y PC y estará disponible para 4K y ofrecerá gráficos mejorados tanto para las plataformas PS4 Pro y Xbox One X.

Ubisoft anuncia el lanzamiento de esta nueva entrega cargada de emoción y adrenalina para todos. Ubisoft anuncia el lanzamiento de esta nueva entrega cargada de emoción y adrenalina para todos.