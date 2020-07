La compañía francesa desarrolló su primera conferencia en línea llamada ‘Ubisoft Forward’, en la cual presentó diversas novedades con relación a próximos títulos que llegarán a nuestro mercado.

Aquí les traemos un resumen de todo lo visto en este evento, resaltando que Ubisoft anunció que para más adelante se estará desarrollando otro más.

‘Assassin’s Creed: Valhalla’

Luego de una lamentable filtración, Ubisoft confirmó que la próxima entrega de la saga de asesinos, templarios y organizaciones de la élite mundial llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 17 de noviembre, además de una versión para la próxima generación de consolas. Fuera de esto, tenemos nuevos videos en los que podemos apreciar escenas del título en acción y mucho más.

‘Far Cry 6’

Otra de las novedades, la cual fue afectada en cierta forma por una filtración, fue el anuncio de ‘Far Cry 6’. La nueva entrega de la franquicia, la cual confirma la participación de la estrella de ‘Breaking Bad’ y ‘The Mandalorian', Giancarlo Esposito, quien asumirá el papel del villano encarnando a ‘Anton Castillo', dictador de la ciudad ficticia de ‘Esperanza’, la cual nos recuerda a Cuba. Aquí, seremos un guerrillero quien buscará restaurar el orden y la paz en la ciudad. ‘Far Cry 6’ estará disponible el 18 de febrero de 2021 para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, PC y Google Stadia, aunque si se compra la versión para consolas actuales, se obtendrá totalmente gratis una versión para las próximas consolas.

‘Watch Dogs: Legion’

Ubisoft anunció que el nuevo título de la franquicia llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 29 de octubre, y si bien aún no se ha revelado cuando lo hará para PlayStation 5 y Xbox One Series, el jefe de Xbox, Phil Spencer, quien participó del evento en línea, confirmó que el juego contará con ‘Smart Delivery', lo cual te permitirá jugar el título en cualquier plataforma de Xbox, sin tener que comprar el juego otra vez.

Detalles aparte, ‘Watch Dogs: Legion’ se dejó ver en un nuevo tráiler el cual muestra la libertad y el sistema de reclutamiento que tendremos para cumplir las misiones y luchar contra el sistema opresor que controla todo.

‘Hyper Scape’

Hace poco, la compañía francesa presentó de forma oficial su nuevo videojuego del género ‘battle royale’, ‘Hyper Scape’. Este título promete un modo de juego muy ágil y dinámico, con variantes muy interesantes y cambios en el mapa de juego, afectando todo a su jugabilidad. Y para tener un poco más claro esto, Ubisoft presentó un nuevo tráiler. Si deseas probarlo, ‘Hyper Scape’ se encuentra disponible de manera gratuita para todos los jugadores de PC, aunque primero deberás registrarte en el sitio web del juego.

‘Tom Clancy´s Elite Squad'

Desde el año pasado se sabía que desde Ubisoft se encontraban trabajando en un nuevo título de la franquicia ‘Tom Clancy´s’ dirigido a dispositivos móviles, y ha sido durante el ‘Ubisoft Forward’ que hemos tenido la posibilidad de verlo gracias a un nuevo tráiler. Además, se reveló que ‘Tom Clancy´s Elite Squad’ llegará a dispositivos iOS y Android este 27 de agosto.

Otros anuncios que se dieron fueron la nueva actualización de ‘Tom Clancy´s Ghost Recon Breakpoint’ la cual llegará el 15 de julio y permitirá que juguemos con compañeros controlados por la inteligencia artificial del juego, además de un fin de semana gratuito, del 16 al 19 de este mes.

Y como detalle extra, se ha confirmado que ‘Brawlhalla’ estará llegando a dispositivos móviles este 6 de agosto sin costo alguno, asi que se podrá descargar y jugar de forma gratuita tanto en equipos Android como iOS.

