El año pasado fue muy bueno para la compañía francesa Ubisoft, pues obtuvieron grandes redituables gracias a diversos lanzamientos basados en franquicias existentes, los cuales además gozaron de gran calidad.

Así pues, llegó ‘Assassin’s Creed Valhalla’, la entrega que logró obtener el mayor éxito comercial de la franquicia. Por otro lado, ‘Watch Dogs: Legion’ obtuvo una muy buena recepción en ventas fuera de obtener muy buenas calificaciones por parte de la prensa especializada.

Pero, además de estos dos títulos, el nuevo ‘Just Dance 2021’ se convirtió en una de las entregas más rentables; esto sin olvidar a la sorpresa ‘Immortals Fenyx Rising’.

Pero dejando de lado los grandes lanzamientos, la compañía francesa ha comenzado este año con una reestructuración interna de sus estudios, enfocándose en reducir costos en el desarrollo de grandes videojuegos para concentrarse en experiencias para dispositivos móviles.

Debido a esto, habrá que esperar para saber en los próximos meses cómo Ubisoft manejará su calendario de lanzamientos para ‘Far Cry 6’, ‘Riders Republic’ y ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’, los cuales tenían previsto ser lanzados en el primer trimestre de este año pero lamentablemente se vieron retrasados sin fechas fijas.

Tampoco sería nada raro pensar que la compañía francesa espera que tanto PlayStation 5 como Xbox Series X|S tengan una mayor base base instalada ya en los hogares.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’