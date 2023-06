Otro de los anuncios sorpresa durante el ‘Xbox Games Showcase’ fue ‘Star Wars Outlaws’, título que viene siendo desarrollado por Ubisoft en asociación con Lucasfilm Games, un videojuego de mundo abierto que se lanzará en 2024 para Xbox Series X | S, PlayStation 5 y PC (a través de Ubisoft Connect).

‘Star Wars Outlaws’ llevará a los gamers a experimentar el universo de ‘Star Wars’ como nunca antes, esta vez en una historia original ambientada entre ‘Star Wars: The Empire Strikes Back’ y ‘Star Wars: Return of the Jedi’. Mientras el Imperio Galáctico intenta imponer la derrota final de la Alianza Rebelde, el inframundo criminal prospera.

Aquí, los gamers tomarán el rol de la la astuta ‘Cajajeste Kay Vess’, encarnada por Humberly González, y su leal compañero ‘Nix’, interpretado por Dee Bradley Baker, mientras planean uno de los robos más grandes que ha tenido el ‘Borde Exterior’. Aquí nos uniremos a diversos personajes en peleas, asaltos y escapes a través de los sindicatos del crimen, y convertiéndonos en uno de los nombres más buscados en la galaxia.

El título aún no cuenta con fecha de lanzamiento oficial, por lo que habrá que esperar más novedades del mismo por parte de la compañía gala.

Nuevo tráiler de ‘Star Wars Outlaws’

