No es ninguna duda el hecho de que Ubisoft tiene varios proyectos en desarrollo, pero la mayoría no tienen un buen proceso de desarrollo. Y un claro ejemplo de esto es ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’, título anunciado en el 2020 y que recibió pésimos comentarios debido a su aspecto gráfico.

Y con relación a este título desde la compañía gala han anunciado que si bien el título aún sigue en pie, aunque queda claro que no llegará muy pronto. Es más, se ha indicado que el título no estará presente en el próximo ‘Ubisoft Forward’.

Haciendo un poco de memoria, esta nueva versión venía siendo desarrollada en un inicio por Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, para luego Ubisoft Montreal tomar las riendas de su desarrollo tras los malos comentarios iniciales.

De esta forma habrá que esperar un buen tiempo por mayores novedades acerca de esta nueva versión del clásico videojuego, el cual buscará crear una mezcla correcta entre nuevas mecánicas e innovaciones junto a elementos clásicos.

Tráiler de ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’