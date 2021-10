Si bien el desarrollo de ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’ no ha sido lo que la comunidad gamer esperaba, llegan muy buenas noticias desde Ubisoft.

Y es que la compañía gala anunció en Twitter que el desarrollo del título sigue en pie, esto luego de haber pasado ya algunos meses en total silencio aunados a lo que han sido algunos rumores sobre su posible cancelación.

Por el momento, desde Ubisoft tienen planeado lanzarlo el próximo año, por lo que no queda más que esperar para recibir nueva información sobre este.

‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’ saldrá en consolas y PC en el 2022.

Nuevo tráiler de ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’