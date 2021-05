Al igual que otras compañías, Ubisoft ha publicado un nuevo reporte financiero referente al cuarto trimestre del presente año fiscal.

En este, se ha revelado los títulos que la compañía gala tiene planeado lanzar a los diversos mercados en el mundo para antes de marzo del próimo año.

Es así que se mencionan videojuegos como ‘Far Cry 6’, ‘Rainbow Six Quarantine’, ‘Riders Republic’, ‘The Division Heartland’ y ‘Roller Champions’.

Aunque por otro lado, vemos como otros títulos como ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’ no están en esta lista, desde Ubisoft han indicado que este juego también saldrá antes de marzo de 2022.

Detalles aparte, estos títulos aún no cuentan con fecha de lanzamiento oficial.

