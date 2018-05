Estamos ya a menos de un mes para lo que será el E3 de este año; y Ubisoft anunció que durante su conferencia de prensa estará revelando nuevos detalles acerca de títulos que ha confirmado, pero que además habrán otras sorpresas.



Su conferencia de prensa se estará desarrollando el próximo 11 de junio, pero previo a esta se estará desarrollando un show desde las 2:15 pm, en donde podremos conocer más detalles.



Y hablando de los títulos ya confirmados, aquí los detallamos:



• Tom Clancy’s The Division 2

• Beyond Good & Evil 2

• For Honor

• Skull & Bones

• Starlink: Battle for Atlas

• Transference



“Los videojuegos se están convirtiendo en una parte cada vez más grande del futuro del entretenimiento y la vida de las personas. Es por esto que me emociona mucho ver todas las más recientes innovaciones y títulos en la industria durante el E3” , dijo Yves Guillemot, cofundador y CEO de Ubisoft.

“ Nuestros talentosos equipos tendrán la oportunidad de presumir los increíbles títulos que han creado, y mostrar cómo nos estamos asociando con los jugadores para desarrollar experiencias diversas, enriquecedoras y, sobre todo, divertidas”, agregó.



Para muchos, Ubisoft se llevó los aplausos por la mejor conferencia del E3 en lo que fue el evento del año pasado, veremos si repiten el premio.