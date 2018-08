Ubisoft revela su lineup para la Gamescom 2018

Ubisoft revela una de las alineaciones más impresionantes en su historia en Gamescom, uno de los eventos de videojuegos más grande del mundo, que se lleva a cabo del 21 al 25 de agosto en Colonia, Alemania.

Con diez demos abiertos al público y 360 pods disponibles en su stand, los asistentes podrán vivir una experiencia óptima al probar todos los títulos de Ubisoft durante el evento, incluyendo ' Assassin’s Creed Odyssey', 'Skull & Bones', 'Trials Rising', 'Tom Clancy’s The Division 2', 'Anno 1800' y 'Starlink: Battle for Atlas'.



Los visitantes al booth de Ubisoft, ubicado en el Hall 6.1, B020, descubrirán el emocionante modo de combate Jugador vs. Jugador de 'For Honor: Marching Fire', el nuevo modo 'Breach', así como el contenido del Año 3 de la Temporada 3 de 'Tom Clancy’s Rainbow Six Siege', “Operación Grim Sky”.

Los fanáticos de la realidad virtual podrán sumergirse en las experiencias únicas de ' Space Junkies' y 'Transference'. Por otro lado, en el escenario, Ubisoft ofrecerá un sinfín de actividades, incluyendo presentaciones exclusivas de la nueva expansión inspirada en 'Donkey Kong en Mario + Rabbids Kingdom Battle', además de la esperada nueva actualización de 'The Crew 2', 'Gator Rush'; y de lo que se viene para 'Just Dance 2019'.



En la sección Family and Friends, ubicada en el Hall 10.2, jugadores de todas las edades podrán experimentar un inspirador viaje al corazón del Antiguo Egipto, gracias a ' Assassin’s Creed: Discovery Tour', o participar en las clasificatorias para la 'Just Dance World Cup 2019'.

Además, se dispondrá de un área de tiendas en el Hall 5.2, booth B015, que tendrá a la venta Ubicollectibles incluyendo figuras de pre lanzamiento de los nuevos ' Chibis Series 2' de 'Tom Clancy’s Rainbow Six Siege', figuras de 'Assassin’s Creed Odyssey', y camisetas de 'Anno 1800'.