Si bien Ubisoft había planteado cierta temática mitológica en ‘Assassin’s Creed Valhalla’ será ahora con ‘Dawn of Ragnarök’ que el título gozará de una gran expansión de este tipo, en la que además encarnaremos al mismo ‘Odín’.

Ya hemos podido apreciar este nuevo contenido del título y aquí, en exclusiva, les traemos un primer adelanto a este nuevo viaje.

Y es que por más épica que haya sido la aventura de ‘Eivor’ en el juego base o las expansiones que ya analizamos, esta aún no ha terminado, ya que su encarnación como el mismísimo dios supremo del panteón nórdico en ‘Dawn of Ragnarök’, una nueva expansión para el videojuego, ofrecerá nuevos retos y muchas horas de juego.

El título de Ubisoft recibirá nuevo contenido.

LO PRIMERO

Pasando a la parte que pudímos apreciar, encarnando a mismo Odín, teníamos que buscar una relíquia la cual ayudaría a ‘Baldr’, su hijo el cual había desaparecido. Es aquí que viajaremos a ‘Svartalfheim’, un mítico y peligroso reino, esto fuera de hacer frente a diversos y versátiles enemigos como ‘Glod’, hijo de ‘Surtr’, entre otros.

Otro de los aspectos más interesantes de esta nueva expansión es el poder bucear cuando exploremos este universo, o incluso cuando estemos inmersos en un combate. Además, podremos adquirir nuevas habilidades aunque con ciertos límites. O incluso, podremos transformarnos en diversas criaturas gracias al poder de ‘Muspelheim’.

Otro aspecto interesante es que ahora podremos reanimar a los enemigos caídos en combate y hacer que estos luchen a nuestro favor, lo cual hará que tengamos un pequeño ejército a nuestro favor, aunque ellos también podrán hacerlo. Pero hay un detalle a todo esto, y es que todos estos poderes tendrán un tiempo limitado, por lo que su uso debe ser dosificado.

Con relación a nuestra arma de combate también tendrá cambios. Esta será de tipo larga y al mismo tiempo ofrecera un sistema de ‘combos’ para hacer frent a los ‘Guardianes de la Llama’ o la ‘la Furia’ de ‘Surtr’. Detalle aparte, si combinamos nuestros ataques con rapidez se nos premiará.

AL COMBATE

Otro aspectos interesante es que al momento de los combates, podremos transformarns en uno de ellos y debido a esto dejarán de atacarnos. Esto hará que la aventura se ajuste a la medida de todo gamer.

Desde Ubisoft se indicó que para superar este nuevo contenido deberemos tener un nivel superior a los 200, aunque también podremos tener facilidades para subir rápido si es que estamos muy por debajo de este.

Dentro del apartado gráfico, y durante los casi 40 minutos que duró la presentación, se podía ver toda una estética muy bien trabajada con grandes y enormes entornos, esto sin dejar de lado el muy buen trabajo arquitectónico. Mención aparte, las increíbles raíces del árbol ‘Yggdrassil’, las cuales podíamos ver al fondo.

Se espera que este nuevo contenido ofrezca una treinta horas de duración en promedio, por lo que todo esto es solo un detalle a todo lo que podrá ofrecer este nuevo contenido que llegará el 10 de marzo próximo.

DETALLES TÉCNICOS

A diferencia de lo que fueron ‘Siege of Paris’ y ‘Wrath of the Druids’, este nuevo contenido de ‘Assassin’s Creed Valhalla’ se centra en el mismo Odín, su universo y las misiones oníricas que vivímos en el título.

Y para esto, el nuevo contenido ofrecerá también cambios interesantes para las nuevas consolas, y en especial el PlayStation 5, ya que la vibración háptica o los gatillos con resistencia variable del ‘DualSense’ ofrecerán nuevas sensaciones al momento de jugar. Detalle aparte, si queremos disfrutar del multijugador local será necesario otro control.

Agradecemos a Ubisoft por la invitación a la presentación de ‘Dawn of Ragnarök’.

Nuevo tráiler de ‘Assassin´s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’