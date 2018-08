Ubisoft: Presenta nuevo tráiler de Tom Clancy’s The Division 2 y anuncia la preventa del título [VIDEO]

En el marco de la Gamescom, Ubisoft ha presentado nuevos datos con relación a lo que será uno de los grandes títulos que serán lanzados a incios del próximo año, 15 de marzo del 2019, Tom Clancy’s The Division 2 en PS4, Xbox One y PC.



Así es, la compañía gala aprovechó el evento para mostrar un nuevo tráiler del título, el cual se desarrollará en una ciudad de Washington DC, ciudad que se ha visto devastada debido a la expansión de la pandemia, la cual además ocasionó un conflicto civil a gran escala. Pero además de esto, Ubisoft anunció los regalos que obtendrán quienes hagan el pre-order del título: la escopeta “The Lullaby” y del traje “Hazmat 2.0″, así como también podrán obtener acceso a la Beta Privada.



Como plus a esto, Ubisoft también anuncio las ediciones del título, las cuales detallamos a continuación:



• Edición estándar: incluye el juego base que se estrenará mundialmente el 15 de marzo de 2019.



• La edición Gold: incluye Tom Clancy’s The Division 2 con acceso anticipado de tres días, el cual dará inicio el 12 de marzo de 2019, y el pase del Año Uno, que otorga siete días de early access gratuito a todos los Episodios del Año Uno, artículos personalizables exclusivos, actividades adicionales y más.



• La edición Digital Ultimate: incluye el juego Tom Clancy’s The Division 2, además del acceso anticipado de tres días a comenzar el 12 de marzo de 2019, el pase del Año Uno y tres paquetes digitales adicionales (paquete Elite Agent, paquete Battleworn Secret Service y paquete First Responder).



Tom Clancy’s The Division 2 saldrá a la venta el 15 de marzo del 2019 en PS4, Xbox One y PC.