Ubisoft presenta grandes videojuegos en el E3 2018

'Trials Rising'

Título desarrollado por RedLynx. Esta entrega lleva dos años en desarrollo, y llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Llegará en febrero del 2019.

'Beyond Good & Evil 2'

Otra de las grandes propuestas de Ubisoft es sin lugar a dudas ' Beyond Good & Evil 2 ' , juego del cual se ha podido apreciar un nuevo tráiler CG y que gracias al mismo podemos apreciar nuevos personajes junto a otro personaje muy importante para la saga.

Ahora, podemos ver ahora como al ser piratas espaciales, y al control de nuestra propia nave y tripulación, exploraremos el System 3 buscando lo que es un artefacto místico. Detalle extra, veremos el retorno de Jade al final del tráiler en lo que será esta precuela.

' The Division 2 '

En esta segunda entrega, dejaremos New York y nos dirigiremos a Washington D.C., esto con la finalidad de evitar que el gobierno entre en un colapso.

Ahora, en un nuevo tráiler, podremos ver como fuerzas militares han capturado a civiles, esto con el fin de poder conquistar la capital. Nosotros, como parte de unidad especial Division , deberemos rescatarlos de diversos y peligrosos lugares. ' Tom Clancy’s The Division 2' se estrena el 15 de marzo de 2019 para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

'Just Dance 2019'

Para los amantes de las fiestas y los juegos de baile, Ubisoft ha anunciado el día de hoy la nueva entrega de su juego de coreografías, Just Dance 2019, el cual saldrá a la venta el 23 de octubre de 2018. Este nuevo título llegará a Nintendo Switch, Wii U, Wii, PS4, Xbox One y 360.

Y entre los temas que estará presentes tenemos: Finesse (Remix) – Bruno Mars Ft. Cardi B, Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don, Juan Magan, Bang Bang Bang – BIGBANG, Mad Love, ¡y muchas más!.

' FOR HONOR '

'For Honor' no quedó fuera del evento de Ubisoft , ya que el equipo de Ubisoft Montreal presentó diversas novedades al juego de la casa francesa, y es que se confirmó que un nuevo update llegará el próximo 16 de octubre.



Así es, una nueva actualización llamada For Honor: Marching Fire nos traerá un nuevo contenido al videojuego llevándonos hasta la antigua China, por lo que cuatro nuevos guerreros Wu Lin se unirán a la batalla, junto a un nuevo reach y un mejorado PVP de cuatro jugadores.

'Assassin’s Creed Odyssey '

Ya no hay llavero o filtración que valga, Ubisoft reveló hoy día ' Assassin’s Creed Odyssey' a lo grande. Una nueva entrega de la saga de asesinos nos ubicará en la Grecia clásica; pero además de esto, esta entrega nos dejará poder jugar como hombre o como mujer, para luego ver su evolución. Assassin’s Creed Odyssey llegará a PS4, Xbox One y PC el próximo 5 de octubre.

'The Crew 2'

Estando ya a pocas semanas para que los fanáticos de la velocidad y los fierros virtuales pisen el pedal a fondo, Ubisoft anunció que la BETA abierta de ' The Crew 2' ya tiene fecha oficial, esta será el 21 de junio, pero si queremos podemos comenzar a descargarla ya. Pero además de esto, la compañía francesa presentó un nuevo tráiler del título, e indicar que 'The Crew 2' llegará el 29 de junio para PS4, Xbox One y PC.