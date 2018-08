Ubisoft pone fecha de lanzamiento a 'Gator Rush', el primer update para 'The Crew 2' [VIDEO]

Ubisoft anunció que 'Gator Rush', la primera actualización gratuita para el juego de automotores de mundo abierto, The Crew 2 , estará disponible el 26 de setiembre para PS4, la familia de dispositivos de Xbox One incluyendo Xbox One X y Windows PC.



Concebida en el corazón de los pantanos del sur, la recién añadida disciplina de la familia off-road pondrá a los pilotos a hacer movimientos imposibles en otros vehículos.

Con tres nuevos vehículos, los corredores podrán deslizarse en cualquier tipo de terreno, chocar a sus oponentes o aterrizar sobre ellos después de superar una rampa.

Además del ' Bayou', se han rediseñado otros lugares icónicos del mapa de Estados Unidos con mejoras como colinas empinadas y curvas cerradas. Los jugadores podrán disfrutar estas mejoras en innovadores eventos, una carrera Live Xtrem Series y paseo libre, con nuevas habilidades disponibles en el mundo abierto, así como nuevas ubicaciones por explorar.



Para los pilotos que brillan bajo presión, 'Gator Rush' en 'The Crew 2' también incluirá el modo 'Ace', un nuevo nivel de dificultad.



El 26 de setiembre, los poseedores del pase de temporada también contarán con siete días de acceso temprano con dos nuevos vehículos tradicionales como parte de la entrega mensual de 'The Crew 2'.