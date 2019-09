Estando ya a poco para el lanzamiento de ‘Ghost Recon Breakpoint’ algunos jugadores ya han tenido la oportunidad de poder participar y probar el videojuego en la beta cerrada, versión a la que Perú21 tuvo acceso. Pueden leer nuestros comentarios en este enlace.

Pero si aún no has podido probar este título, Ubisoft ha indicado que todos los jugadores de PS4, Xbox One y PC podrán probarlo gracias al nuevo periodo de prueba, el cual será abierto entre el 26 de setiembre al 29 del mismo mes.

Y como plus a esto, Ubisoft ha publicado un nuevo tráiler dirigido por David Leitch (‘Deadpool 2’, ‘Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw’), en el cual podemos apreciar al rapero Lil Wayne y nos deja ver cómo es que sería jugar ‘Ghost Recon Breakpoint’ junto al artista.

‘Ghost Recon Breakpoint’ llegará a PS4, Xbox One y Epic Games Store este 4 de octubre.