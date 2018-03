Después de la exitosa implementación para PC el pasado 18 de febrero, todos los jugadores de ' For Honor ' para consolas del mundo podrán jugar en la nueva infraestructura de servidores dedicados que comenzará mañana 6 de marzo. La transición se completará después de la fase de mantenimiento que iniciará a las 7:00 a.m.



La introducción de servidores dedicados para For Honor mejorará el proceso de matchmaking y la estabilidad en línea general para ofrecer una experiencia mejor y más dinámica a los jugadores de For Honor para todos los modos PvP. La reciente implementación para jugadores de PC vio varias mejoras a la experiencia online que incluyen:



• Se han eliminado por completo las migraciones del servidor y resincronizaciones durante los juegos.

• Las tasas de matchmaking para los modos PvP han mejorado en toda su estructura.

• Se han implementado reparaciones generales para PC después del lanzamiento para mejorar la experiencia en los servidores. Los jugadores de las consolas se beneficiarán desde el primer día con estas mejoras.



Los servidores dedicados se introdujeron com parte de la Temporada Cinco de For Honor: Age of Wolves, que se centra en la experiencia del jugador y además presenta importantes actualización de pelea y Héroe, un evento especial de tres semanas, así como nuevos modos de entrenamiento que llegarán más adelante.