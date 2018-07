Ubisoft: La Just Dance World Cup regresa a Sudamérica [VIDEO]

El torneo Just Dance World Cup se llevará a cabo de manera presencial en Chile y Argentina, además de otros países de la región que se confirmarán más adelante. En dichos países, se llevará a cabo una copa nacional en la que sus campeones medirán fuerzas en una gran final sudamericana, la cual tendrá lugar a finales de octubre de este año.



Entre tanto, Ubisoft , Coca-Cola y y Festigame invitan a los Just Dancers a formar parte de la fase clasificatoria nacional en la que buscaremos al mejor bailarín chileno, quien formará parte de la gran final sudamericana y competirá para convertirse en el mejor Just Dancer del país para representar a Chile en la Just Dance World Cup 2019 que se llevará a cabo en Brasil durante el primer trimestre de 2019.



Ubisoft nuevamente traerá el torneo mundial a tierras sudamericanas.

La fase clasificatoria estará dividida en dos etapas:



Audiciones:

Las audiciones tendrán lugar en el Teatro Coca-Cola City y contarán con la participación de un jurado, en las que se elegirán a 4 clasificados, dos por fecha, mismas que serán:



• El domingo 8 de julio en un horario de 10:00 am hasta las 6:00 pm en el Teatro Coca-Cola City, ubicado en el Barrio Bellavista, Dardignac 0165, Providencia, Santiago.

• La segunda fecha se realizará en el mismo horario y ubicación el domingo 15 de julio.

Clasificatorias Festigame 2018:

• 2 seleccionados el primer día de la expo.

• 2 seleccionados el segundo día de la expo.



El domingo 5 de agosto, el escenario Coca-Cola de Festigame se vestirá de fiesta, ya que en el marco de la expo y en un horario por confirmar, se celebrará la final chilena de la Just Dance World Cup, en la que sólo uno de los 8 finalistas será seleccionado para formar parte de la gran final sudamericana rumbo a la Just Dance World Cup 2019 , en la que cuatro finalistas del territorio (1 ganador online sudamericano y 3 campeones de diferentes países seleccionados) competirán en la pista de baile para determinar quién es el Just Dancer que representará a la región de Sudamérica en la gran final de la Just Dance World Cup 2019 .



Cabe recordar que Just Dance 2019 , saldrá a la venta el 23 de octubre de 2018. Este nuevo título llegará a Nintendo Switch, Wii U, Wii, PS4, Xbox One y 360.