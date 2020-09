Muchos esperaron el nuevo ‘Ubisoft Forward', evento en el que la compañía francesa presentó diversas novedades, títulos y avances de videojuegos que muy pronto estarán siendo publicados.

Es por esto que aquí les traemos los principales anuncios de este nuevo evento en línea.

‘Immortals Fenyx Rising’

Lo que era un rumor se convirtió en realidad, y es que ‘Immortals Fenyx Rising’, título conocido anteriormente como ‘Gods & Monsters’, abrió el show con un espectacular tráiler, confirmando además que llegará el 3 de diciembre a PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, , Xbox Series X, Google Stadia y PC.

‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’

Filtraciones ya lo habían anunciado, pero gracias al nuevo ‘Ubisoft Forward’ se ha confirmado de forma oficial, aunque lo mejor de todo es que podremos jugarlo desde el 21 de enero en PlayStation 4, Xbox One y PC.

‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition’

Otro título el cual se rumoreaba estará de regreso, y es que Ubisoft confirmó el retorno de ‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game’ en una ‘Complete Edition’, la cual incluirá contenido descargable previamente publicado. Y lo mejor de todo es que este título se podrá jugar en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a finales de año.

‘Rainbow Six Siege’

Otra de las franquicias que no podía faltar a la cita el día de hoy fue ‘Rainbow Six Siege’. Y entre las novedades referentes a este videojuego se indicó que tendrá una mejora gratuita para PlayStation 5 y Xbox Series X, además de mejoras gráficas como 4K y 120 cuadros por segundo. Y como plus se reveló que Sam Fisher estará incluído en la nueva temporada conocida como ‘Shadow Legacy’, la cual ya está disponible.

‘Watch Dogs: Legion’

Si bien la primera entrega de la franquicia tuvo ciertos detalles a mejorar, muchos esperaban poder disfrutar de la secuela controlando a su protagonista, 'Aiden Pearce’, pero esto no pudo ser... hasta ahora. Y es que este hacker estará de regreso en ‘Watch Dogs: Legion’ gozando de su propio arco narrativo. Eso sí, para poder jugar con él será necesario tener el pase de temporada, el cual vendrá en las ediciones ‘Gold’ y ‘Deluxe’.

‘Watch Dogs: Legion’ saldrá a la venta para PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 29 de octubre, mientras que las versiones de próxima generación saldrán más adelante, y de forma gratuita para quienes hayan comprado el juego.

‘Rider´s Republic’

Y como broche de cierre al evento en línea, Ubisoft presentó ‘Rider´s Republic’, un título multijugador masivo con temática de deportes extremos, el cual promete ser muy divertido. Se confirmó que este videojuego saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia y PC el 25 de febrero del próximo año.

