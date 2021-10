El lanzamiento de ‘Rainbow Six Extraction’ estaba previsto para el pasado mes de setiembre, pero desde Ubisoft decidieron aplazarlo hasta el mes de enero del próximo año.

Aunque hasta ahora no había una confirmación oficial, la página web del videojuego reveló por un corto espacio de tiempo que esta entrega saldrá a la venta el 20 de enero.

Ahora bien, esta información ya no se encuentra disponible y solo se ha vuelto a indicar que saldrá durante el primer mes del 2022. Esto, puede significar dos cosas, o bien que la fecha, 20 de enero no es correcta; o que alguien reveló esta por algún error. Y sobre este hecho la compañía francesa no ha hecho comentario al respecto.

‘Rainbow Six Extraction’ saldrá a la venta para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC en enero del 2022.

Nuevo tráiler de ‘Rainbow Six Extraction’