Ubisoft estará presente en el Festigame Coca-Cola 2018 [VIDEO]

Ubisoft anunció su participación en FestiGame Coca-Cola 2018, evento que se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto en Espacio Riesco, Santiago de Chile.

Esta es la séptima edición del festival de videojuegos, cultura gamer y esparcimiento para toda la familia y ahora contará, en su programación, con los títulos más esperados de Ubisoft.



Los visitantes al booth de la compañía francesa tendrán la oportunidad de probar sus próximos títulos a estrenarse este año, como son, incluyendo 'Assassin’s Creed Odyssey', bailar al ritmo de los temas de 'Just Dance 2019', experimentar un emocionante thriller con el título VR 'Transference', divertirse al lado de los irreverentes 'Rabbids con Mario + Rabbids Kingdom Battle' o experimentar vertiginosas partidas de 'Tom Clancy’s Rainbow Six Siege'.

Además, como parte de la fase clasificatoria chilena de la 'Just Dance World Cup 2019', se elegirán cuatro 'just dancers' en el Teatro Coca-Cola y dos por día en el Booth de Ubisoft el viernes y sábado al ritmo de 'Just Dance 2018'.