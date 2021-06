Cuando se anunció ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’ en el 2020 quedó claro que al desarrollo de esta entrega le faltaría tiempo para cumplir con el nivel al que Ubisoft tiene acostumbrados a sus seguidores.

Y si bien desde la casa gala se había anunciado que este título llegaría en enero de este año, luego se indicó un aplazamiento para finales de este año, pero Ubisoft reveló ahora que tendremos que esperar aún más.

Así es, la editora francesa anunció vía la cuenta Twitter del título que ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’ no llegará hasta 2022.

Todo esto parece indicar que el título necesita más trabajo de lo que se pensaba y sumado a las complicaciones por el COVID-19, el título ha sido aplazado más de un año de lo que apuntaba su primer anuncio.

Tráiler de ‘Prince of Persia: Sands of Time Remake’

