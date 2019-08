Ubisoft anunció fechas y lugar para el 'Just Dance Challenge' en Perú [VIDEO]

La compañía francesa Ubisoft anunció que el 'Just Dance Challenge' , competencia en la que se elegirá a los dos mejores 'Just Dancers' de Chile, Argentina, México, Brasil y Perú, llegará a tierras peruanas como parte del MasGamers Festival 2019, el cual se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Surco.

Los 'Just Dancers' y asistentes al evento que quieran participar en la fase peruana del 'Just Dance Challenge' deberán ser mayores de 13 años y presentarse en el stand de Guaraná y 'Just Dance' el viernes 24 de agosto a partir de las 1 p.m. y el sábado a la misma hora.

Una vez que hayan participado, se seleccionará a los cuatro mejores clasificados por día, quienes competirán frente a un jurado para decidir quién se convertirá en los semifinalistas de la fase peruana del 'Just Dance Challenge'. Las semifinales se llevarán acabo a las 4:45 p.m. el viernes 24 de agosto y el sábado 25 de agosto; seleccionando dos chicos y dos chicas por día para la gran final, la cual se desarrollará el domingo 26 de agosto a las 3:15 p.m y contará con la participación de un jurado de lujo integrado por el peruano 'Alecchi' ('youtuber' e 'influenciador') y Agostina Ochoa (embajadora de Sudamérica de 'Just Dance').

Algunos de los temas que los participantes podrán bailar son: 'A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)' de Fergie, Qtip y Goonrock, 'Calypso' de Luis Fonsi y Stefflon Don y la versión extrema de 'Bang Bang Bang ALT' de Big Bang.

Así que no dejen pasar la oportunidad de convertirse en el mejor 'Just Dancer' de Perú y representa a tu país en el 'Just Dance Challenge'.