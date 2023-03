Hace poco, Ubisoft anunciaba su ausencia del E3 de este año luego de haber afirmado que si estaría. Pero esto no es lo último, y es que la compañía francesa ha decidido optado por desarrollar un evento en línea en donde presentaría todas sus novedades en junio próximo, un nuevo ‘Ubisoft Forward’.

Pero esto no es todo, ya que este además este nuevo evento en línea ya cuenta con fecha y horario ya definidos, esto fuera de los primeros detalles del mismo.

El ‘Ubisoft Forward’ de este año se estará celebrando en la ciudad de Los Ángeles el próximo 12 de junio. Además el horario de transmisión del mismo será al medio día (hora Perú). Con relación a dónde poder ver el evento, desde Ubisoft aún no han revelado enlaces para apreciar el evento, aunque aún quedan tres meses por lo que habrá que estar atentos a nuevos detalles.

Ahora bien, ¿qué podemos esperar de este evento en línea?, la verdad todo está en el aire ya que no se tiene detalle alguno, aunque según rumores podríamos ver nuevas secuencias de juego de Assassin´s Creed Mirage’, nuevo contenido de ‘Mario+Rabbids: Sparks of Hope’, el nuevo ‘The Crew’, el mismo Avatar: Frontiers of Pandora’ y más. Toca esperar para saber más detalles.

Secuencia de juego de ‘Rainbow Six extraction’