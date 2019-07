Ubisoft anuncia la llegada del episodio final de 'Assassin’s Creed Odyssey: The Fate of Atlantis' [VIDEO]

Ubisoft anunció el episodio final de 'Assassin’s Creed Odyssey: The Fate of Atlantis' , el cual ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Este último episodio nos llevará hasta la mítica y legendaria ciudad perdida de 'Atlantis', un mundo inestable el cual es gobernado por 'Poseidón', y que tratará de mantener en equilibrio. Para esto, nuestro héroe o heroína, deberá ayudarlo en traer la armonía a su reino.

Aquí podemos acceder a tres nuevas mejoras para nuestras habilidades: 'Furia de Ares', mejora para 'Ring of Chaos'; 'Bendición de Kronos', se agrega al 'Venomous Attacks'; y 'Castigo de Kronos', mejora 'Call to Arms'.

Cabe recordar que para poder acceder a este contenido primero deberemos completar los episodios previos de 'The Fate of Atlantis'.

Además, luego de acabar la historia principal, deberemos completar la línea de búsqueda 'Entre dos mundos', el arco de la historia del juego principal mitológico y la línea de misión de 'Lost Tales of Greece' que está disponible después de completar la antigua línea de búsqueda y tener como mínimo un nivel de 28.

Quienes no cumplan estas condiciones, podrán acceder a un atajo, gracias al cual ingresarán con un nivel de 52 y con habilidades y recursos preestablecidos. Los únicos detalles de esta opción a tener en cuenta es que la progresión del jugador con el acceso directo no se transferirá al juego principal guardado, y no podrá obtener trofeos.

'Assassin’s Creed Odyssey: The Fate of Atlantis' ya se encuentra disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4.