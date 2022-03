La historia es una de los apartados más cautivantes dentro de todo título de rol, en otras preferencias también podemos optar por las mecánicas de juego o hasta el mismo apartado gráfico. La trama es capaz de atraparte y transportarte al mismo mundo que nos plantea el desarrollador; y en algunos casos, si bien esta no llega a ser tan resaltante, aún así se complementa con una serie de mecánicas que logran captar toda la atención del jugador, como lo último que llegó a Nintendo Switch, ‘Triangle Strategy’.

El título de acción, rol, y combate ya se encuentra disponible en nuestro mercado para Nintendo Switch.

REINOS

Este título goza de una muy buena historia y una mecánica de rol táctico con mucha esencia e identidad tomada de otros juegos de culto dentro del género, fuera de un enfoque maduro, y repleto de altibajos, giros de trama, traiciones, y sorpresas en cada esquina, ‘Triangle Strategy’ apuesta en cautivar al jugador logrando que pierda la noción del tiempo tratando de descifrar el final del próximo capitulo, mientras combate y prueba una infinidad de tácticas y movimientos dentro de cada combate.

Es así que nos irémos aa las tierras de ‘Norcelia’, reino que se encuentra formado por tres naciones: el reino de ‘Glaocoburgo’ cerca de un rio donde se facilitan los intercambios marítimos; el archiducado de ‘Fraguahelada’, principal productor de hierro al norte de ‘Glaocoburgo’ y por último la ‘Sacra Sede Dunálgida’ al sur, reino donde se explota la sal y veneradores de una deidad religiosa de la misma sal.

El título de acción, rol, y combate ya se encuentra disponible en nuestro mercado para Nintendo Switch.

Al iniciar nuestra aventura nos situamos inmediatamente después de una gran guerra entre estos tres reinos por el control del hierro y la sal, llamada ‘La Gran Guerra Ferrosalina’, la cual cobro una cantidad considerable de bajas. Para poner fin a la guerra que duro un espacio de treinta años, las tres naciones proceden a firmar un tratado en la cual una compañía independiente se encargaría de explotar ambos recursos de una forma imparcial y en beneficio de los reinos: ‘La Compañía Norcelia’.

A su vez nuestro protagonista, el joven ‘Serinoa’ de la casa ‘Walffort’ perteneciente al reino de ‘Glaocoburgo’ debe contraer matrimonio con ‘Frederica’ del reino de ‘Fraguahelada’, la idea es fortalecer los lazos entre los dos reinos, el detalle radica en que ella no es de sangre pura, debido a que mantiene unos orígenes ‘Rosé’ por parte de su madre.

El título de acción, rol, y combate ya se encuentra disponible en nuestro mercado para Nintendo Switch.

La aventura comienza cuando ‘Seronia’ se convierte en el señor de la casa ‘Wallfort’ e inicia un recorrido a través de los diferentes reinados de la mano de ‘Frederica’. La aventura no termina ahí pues durante la historia irán conociendo a todo tipo de regentes y miembros de una aristocracia que no necesariamente desea la paz entre estos reinos, llegando a ponerse en riesgo no solo el balance sino también la vida de muchos ciudadanos.

El título de acción, rol, y combate ya se encuentra disponible en nuestro mercado para Nintendo Switch.

A JUGAR

Dentro de las mecánicas de ‘Triangle Strategy’ esta la de ser un rol táctico, al mas puro estilo de llegar a presentarnos campos cuadriculados, casillas de movimiento y ataque, sistema de turnos, magias, habilidades y una gran serie de personajes con profesiones únicas capaces de generar miles de combinaciones en el ataque y la defensa; un sistema de gestión de unidades con los cuales buscar y explotar las debilidades del enemigo y buscar abrir caminos entre las filas adversarias.

Un sistema ya antes visto pero todo enmarcado bajo un apartado artístico pixel art en dos dimensiones con entornos en tres, y con un toque de desenfoque y paletas de colores con filtros clásicos y aires de estilo vintage.

El apartado musical brilla con tonadas orquestadas y muchas de ellas van de la mano con las situaciones de drama, angustia y sorpresas que iremos descubriendo durante la fantástica historia.

El título de acción, rol, y combate ya se encuentra disponible en nuestro mercado para Nintendo Switch.

CONCLUSIÓN

Con una historia repleta de giros argumentales, muertes, engaños, sorpresas y un sinfín de detalles que cautivaran a cada jugador,’Triangle Strategy’ busca enganchar desde el primer capitulo y llevarnos de la mano a través de historias muy medievales donde las intrigas, los engaños y las jugarretas definían la política de aquel entonces. A través de aventuras muy maduras y repletas de decisiones las cuales nos harán dudar mas de una vez sobre que camino seguir. ‘Triangle Strategy’ nos propone una vez mas toda una clase de diplomacia real, donde nos enseña acerca de cómo ser un buen regente, cuales son los valores de una guerra y sobre todo las consecuencias de las malas decisiones.

Con un sistema de votación llamado balanza de convicción, respuestas múltiples en momentos clave, posibilidad de analizar el campo de batalla, ‘Triangle Strategy’ nos invita a crear nuestra propia línea argumental y a volver a jugarlo en búsqueda de un mejor final y sobre todo menos consecuencias que lamentar. Muy recomendada para los fanáticos de los títulos rol tácticos, las buenas historias de castillos y reinos y las tácticas en el campo de batalla.

El análisis de ‘Triangle Strategy’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título para Nintendo Switch enviada por Nintendo.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Artdink

• GÉNERO: Rol, Táctico

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de ‘Triangle Strategy’

TE PUEDE INTERESAR