Aún falta un poco de tiempo para que Square Enix publique su nuevo título ‘Trials of Mana’, pero eso no es motivo para que no siga mostrando nuevo material de este título.

Es por esto que ahora, la compañía nipona, ha publicado un nuevo tráiler en el que se presenta a dos de los protagonistas de este videojuego, ‘Duran’ y ‘Angela’, muy aparte de poder conocer un poco más de la historia del videojuego.

Cabe recordar que esta entrega llegará con el ‘Prologue Play’, el cual nos dejará jugar lo que es el prólogo de cada uno de los personajes que poco a poco se nos unirán en nuestra partida. Además, las ‘mazmorras’ o ‘calabozos’, llegarán con algunos añadidos como el poder mover pedestales para inspeccionar el lugar o las zonas de lava será más fáciles de detectar.

‘Trials of Mana’ será lanzado el 24 de abril para PS4, Nintendo Switch y PC.