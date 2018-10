No me cabe la menor duda que una de las grandes sorpresas que nos dejó Ubisoft en el útimo E3 fue 'Transference', título que llega a cargo del actor Elijah Wood y su estudio SpectreVision, el cual fundó junto a Daniel Noah y Josh C. Waller en 2010, enfocándose en el género del terror.



Teniendo esto como punto de partida, 'Transference' es su primer acercamiento al mundo gamer, un thriller psicológico que, se podría decir, apunta bastante a lo que Hideo Kojima buscaba con el prototipo de 'Silent Hill', es decir, una mente atormentada en un mundo corrupto.



'Transference' nos lleva desde un inicio a una simulación digital corrupta creada por 'Raymond Hayes', que logra hacer una conexión en su hogar, entre su mente, la de su esposa 'Katherine' y su hijo 'Benjamin', que nos hará recorrer dos planos totalmente distintos.



Este thriller, el cual se puede jugar también de forma normal, pero que está enfocado en su totalidad a lo que es la Realidad Virtual (VR). Aunque sus movimientos nos son tan fluídos o suaves, ya que han resultado un tanto bruscos al momento de agacharse, además de las pocas opciones de personalización para girar. Pese a esto, la inmersión que nos ofrece 'Transference' es casi total, sin llegar al punto del exitoso 'Resident Evil 7: Biohazard'.



En sus dos horas de juego, 'Transference' ofrece una gran cantidad y variedad de puzzles, aunque pese a la originalidad de los mismos no es demasiado difícil darles solución. El juego sabe presentar muy bien la ambientación para estos, ofreciendo detalles obligando al jugador a explorar, incluyendo las trece grabaciones ocultas en forma de vídeos que aparecen en forma de cortometrajes.



El punto aquí es el poder vivir la experiencia que nos ofrece, el poder jugar con esas dos realidades de la familia 'Hayes', un plano corrupto el cual deberemos ir corrigiendo resolviendo puzzles o encontrando diversos objetos e incluso llevarlos de un plano a otro, el cual además jugará con nuestra mente al ir cambiando el entorno mismo gracias a las ilusiones que nos hará vivir.



'Transference' es una aventura en donde tendremos que aplicar nuestro oído para los puzzles musicales. Y es que la mansión 'Hayes' cuenta con un cartel de neón que dice 'Harmony', además de su slógan 'la música es la clave'.



No tendremos problema de nuestro inventario, ya que no lo hay; y es que tan solo podremos llevar un objeto a la vez. Además, tendremos muchos momentos de tensión, aunque nuestra vida no peligrará en ningún momento, ya que no podremos morir. Eso sí, el interés siempre estará presente pese a las dos horas de juego, tal cual si fuese una película de cine 'indie'.



Para ser este el primer título de SpectreVision (junto a Ubisoft), el resultado no es nada malo. Es más, la experiencia que ofrece 'Transference' es ideal para todos aquellos que buscan algo nuevo, algo fresco dentro de lo que es el género del terror psicológico.