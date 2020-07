La franquicia ‘Trackmania’ está de regreso remarcando su clásica premisa: diversión a toda velocidad en todas las pistas. Y es que en la nueva entrega, Ubisoft ha querido dejar en claro esto además de ofrecer una nueva experiencia y de interesantes variantes en una apuesta que va por lo seguro.

PISANDO PRIMERA

Lo primero que debo resaltar es que fuera de ser una especie de nueva versión del genial ‘Trackmania Nations’ del 2006, queda claro que no hará ser un as del volante para poder disfrutarlo a lo grande, ya que es fácil de entender pero al mismo tiempo no tan sencillo para controlar, esto debido a que cada circuito ofrece un desafío distinto.

Esto nos ofrece sensaciones de logro, y que además busquemos siempre enfrentar y superar retos cada vez más difíciles mientras nos la pasamos muy bien sin preocuparnos de choques exasperantes sumando la posibilidad y capacidad de poder crear nuestro propio circuito.

‘Trackmania’ ya se encuentra disponible en PC vía UPLAY y EPIC Games Store.

Por otro lado, tendremos de forma clara la sensación de variedad sin tener que preocuparnos por estar jugando un simulador de conducción y no preocuparnos por detalles muy profundos. Aquí, solamente tendremos que definir tres puntos básicos: acelerar, frenar y adaptarnos al circuito. Y si tuvimos algún error, podremos regresar al último punto de control o reiniciar nuestro recorrido sin ninguna penalización.

PREMIOS

En ‘Trackmania’, nuestra recompensa será la de completar un circuito y obtener la medalla de oro, logrando mejorar en los rankings de jugador, incluso haciendo uso de nuestro mejor tiempo con un coche fantasma. Pero esto no es todo, ya que al mismo tiempo podremos ver ‘loopings', sus derrapes en pistas de hielo, y otros detalles que como mencioné anteriormente, hacen al título de Ubisoft divertido fuera de ese factor sorpresa.

Otro punto fuerte de ‘Trackmania’ es sin lugar a dudas su sistema de edición, el cual es realmente simple pero que al mismo tiempo ofrece una gran variedad de detalles y herramientas para crear circuitos con interesantes variantes y al mismo tiempo compartirlos con otros jugadores, fuera de los 25 circuitos oficiales, los cuales son actualizados cada tres meses y que podemos jugarlos tanto en solitario como en línea, pantalla dividida, pasando el control o sus opciones sociales.

CONCLUSIÓN

‘Trackmania’ ya se encuentra disponible para todo el mundo a través de la Epic Games Store o Uplay reteniendo el alma de las clásicas entregas logrando captar ese detalle al descubrir una nueva pista o completar un desafío, y que al mismo tiempo busca ser la mejor entrega de la franquicia. Fuera de esto, tiene detalles a revisar, o por otro lado, en algunos momentos se siente como una nueva entrega de la saga ‘Trials’ y en otros momentos como un título de plataformas.

Podremos crear nuestro propios circuitos y compartirlos con la comunidad.

Estoy seguro que la nueva entrega de la franquicia de Ubisoft ofrecerá a todos horas y horas de diversión, fusionando de forma clara la espectacularidad y la sencillez de una buena carrera, sin dejar de lado nuestra imaginación.

El análisis de ‘Trackmania’ fue desarrollado gracias a una copia para PC enviada por Ubisoft.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PC

• DESARROLLADORA: Ubisoft

• GÉNERO: Arcade, Conducción

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8

