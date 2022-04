Los juegos de terror tienen una base de jugadores muy fiel y estamos seguros que este género fue sostenido principalmente por juegos independientes. Ejemplos como la saga ‘Outlast′ o los juegos de Bloober Team. Ahora, llega a Nintendo Switch una propuesta que ha sonado en todo el mundo desde el estudio chileno Dual Effect, ‘Tormented Souls′.

El título del estudio chileno Dual Effect es un claro homenaje a franquicias del género del terror.

DE GÉNERO

‘Tormented Souls′ es un retorno al terror clásico. Desde su planteamiento y construcción, este juego fue diseñado para transmitir el mismo efecto que ‘Silent Hill′ o ‘Alone in the Dark′. A nivel argumental, este título nos pone en la piel de ‘Caroline Walker′, una profesora que recibe una misteriosa carta y aquí es donde empieza un retorcido viaje para entender el contenido del sobre: una foto con dos gemelas.

Como es clásico en estos juegos, al poco tiempo nos encontraremos en un hospital que esconde muchísimos secretos y que contiene, como no, una sensación de muerte y desolación típica de ‘Silent Hill′. Comparo este videojuego mucho con los otros dos debido a la lúgubre ambientación, en donde no tenemos idea de que criatura abominable nos puede esperar al cruzar una puerta.

Estamos en una época donde todos los videojuegos nos dan facilidades para completar la aventura rápidamente: tutoriales, autoguardado, mini mapas y demás. Dual Effect quiere que ‘Tormented Souls′ sea jugado como los títulos en mención y sentirnos como si nos encontráramos en aquellas épocas. La gestión del inventario, la tinta para guardar la partida, la resolución de rompecabezas en base a leer documentos o revisar el entorno son ideas que definen al género en su fase más primitiva y que define a este juego. En pocas palabras, ‘Tormented Souls′ es un juego de finales de los años |noventa, pero adaptado a las tecnologías actuales.

CÁMARA Y GRÁFICOS

El juego con la cámara fija es un recurso que ya no se ve con normalidad y es todo un acierto. No solo por que es posible llenar de detalle a los escenarios sin usar una excesiva carga gráfica (lo que hace que sea jugable perfectamente en cualquier sistema), sino que también, nosotros como jugadores ya más experimentados tenemos otra forma de apreciar esta propuesta visual, apreciándose mucho más.

A nivel audiovisual, cumple bastante. El manejo de la oscuridad y los sonidos diegéticos hacen que sea una experiencia muy gratificante. El trabajo del estudio Dual Effect es para admirar, ya que han logrado sacar todo el potencial de su obra sin un presupuesto tan elevado. Si bien, al ser Nintendo Switch una consola no tan potente, el reflejo de las sombras no está tan bien logrado como en otros sistemas, pero aún así es un juego extremadamente disfrutable. Eso, sin contar el plus de poder usarlo como portátil.

DETALLES

La duración de ‘Tormented Souls′ es variable, ya que dependerá de lo que le guste hacer al jugador. No estamos tan acostumbrados a leer documentos, entender la historia mediante detalles, pero esta es la forma más interesante de entender el retorcido mundo. Cada detalle en el universo demuestra el cariño por el terror clásico, en donde cada elemento existe por una razón, desde los enemigos hasta los rompecabezas. ‘Tormented Souls′ no es un juego para todos, un jugador que no es habitual en el género y peor aún, en las aventuras que lo definieron, puede sentirse abrumado y dejarlo fácilmente por que se desarrolla lentamente a un nivel de paciencia y tensión que normalmente no se ve.

Quizás el mayor problema es la duración de la batería y la exigencia al ventilador. ‘Tormented Souls′ es un juego que va a drenar energía muy rápido, por lo que no puede ser un juego para sesiones largas en modo portátil.

CONCLUSIÓN

Jugar a ‘Tormented Souls′ es un viaje al pasado y a aprender a jugar como entonces. El sentirse perdido, sin un camino claro son herramientas con las que juega muy a menudo. Mientras avanzas en la aventura y las cosas comienzan a aclararse, el juego pierde el ritmo inicial tan intenso y gratificante. Es un juego con muchísimas virtudes y un gran homenaje al terror clásico, a donde el escenario asusta más que cualquier enemigo, a las historias densas y a los sustos gratificantes. ‘Tormented Souls′ lo hizo y lo hizo muy bien.

El análisis de ‘Tormented Souls′ fue desarrollado gracias a una copia digital del título para Nintendo Switch enviada por Dual Effect.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: Dual Effect

• GÉNERO: Aventura, Terror, Acción

• DISTRIBUIDOR: Dual Effect

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Tormented Souls′