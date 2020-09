Si quisiera resumir lo nuevo de Activision, sería el poder subirnos a nuestro skate y hacer todo tipo de acrobacias, tal y cómo lo hacía hace décadas atrás, en la vida real. Esto es ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’, una remasterización de dos entregas originales de la franquicia, la cual ofrece gráficos y animaciones totalmente renovadas, retos, modos multijugador en línea y muchas, pero muchas novedades. Todo un referente ahora si es que otra compañía desea remasterizar otro videojuego.

DE LOS MEJORES

Pero siendo sinceros, no hubo otro título como ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1’ que planteo una revolución en su momento, esto gracias a un motor gráfico que funcionaba muy bien, fuera de su temática y de su forma de jugar, aunque eran necesarias horas y horas de práctica para dominarlo. Luego de esto, llegó su segunda entrega, una que expandió todo lo conocido y que además nos permitía crear a nuestro persnaje, editor de pistas, y mucho más.

Y solo para complementar esto, debo decir que si bien la franquicia recibió otras entregas, estas no llegaron a obtener el éxito de las dos primeras, y ni mucho menos compararlas con ’Tony Hawk’s Pro Skater 2’ como el segundo mejor juego de la historia, según la web Metacritic, por delante de otros como ’GTA IV’ o ’Halo: Combat Evolved’, por ejemplo.

‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado para PlayStation 4, Xbox One y PC.

A RODAR

Pero ahora, en el 2020, Actvision publica ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’, el cual fue desarrollado por Vicarious Visions, y que reune en un mismo título estos dos clásicos remasterizados pero con las mejoras del caso, este paquete ofrece un gran número de añadidos, mejoras en el control, y mucho más.

Para comenzar, y accediendo al tutorial, nos daremos cuenta de un gran trabajo por parte de la desarrolladora. Los modelados y el trabajo de diseño es increíble, como también las animaciones, los skaters haciendo sus trucos, incluso cayéndose. Todo se ve excelente.

Pero eso no es todo, ya que además el título posee un editor de personajes muy completo. Y si bien al aspecto físico no tendremos muchas opciones, serán todos esos detalles cosméticos los que tendremos a nuestra disposición que complementan y compensarán esto con ropa, tablas, ruedas, ejes, tatuajes, y un largo etcétera, fuera de poder ir mejorando nuestras características, esto con la finalidad de poder hacer mejores trucos. Y como complemento a todo esto, no puedo dejar de lado los escenarios, los cuales han sido recreados con una exactitud y calidad que sorprende gracias al manejo de luces y sombras.

EQUILIBRIO

El control es el mismo de ‘Tony Hawk’s Pro Skater 2’. Uno que busca ofrecer accesibilidad para todos cuando hagamos ’grabs’, ’flips’, ’grinds’ y otros trucos de la forma más sencilla posible. Pero hay que remarcar esto, el juego no es fácil, ya que el dominar su sistema de control nos tomará buenas horas, y más aún si buscamos lograr obtener los puntajes más altos.

MODALIDADES

‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ ofrece diversos modos de juego, aunque estoy seguro que en el que pasaremos muchas horas será ‘Tours de Skate’, el cual engloba de forma correcta las dos entregas originales. Detalles aparte, se ha respertado el sistema tradicional pero sumandole algunos detalles como desafíos y elementos. Además, tendremos también un ’modo libre’ para jugar en todos los escenarios sin tiempo o en forma más tradicional, con tan solo dos minutos. Y para poder avanzar e ir escalando en niveles, deberemos ir completando una serie de desafíos los cuales nos permitirán desbloquear otros, y así sucesivamente. Estos desafíos podrán ir desde hacer una serie de puntos, un combo, movimientos y demás.

Y si hasta aquí todo suena muy bien, es el modo multijugador en línea la cereza del pastel, una que no se encontraba en los títulos originales pero que ahora la tenemos. Y es que antaño solo podíamos jugar a pantalla dividida, pero que ahora esta modalidad nos permitirá competir contra otros gamers una vez que seamos unos expertos con la tabla en nuestros pies. Debo apuntar que salvo algún detalle como el no poder crear nuestra área o sala de juego privada, este modo ofrece muchas variantes. Como plus a todo esto, podremos crear nuestra propia pista de skate a nuestro gusto y hacerla pública para que otros gamers la disfruten.

NOVATOS

Para aquellos que nunca han jugado un título como estos, y que tampoco se hayan subido a un skate, ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ ofrece una curva de dificultad muy bien implementada, y con cada nivel superado tendremos otro con nuevos objetivos más exigentes, ya que tendremos que practicar... y mucho. Pero para esto, tendremos una serie de ayudas, como el no preocuparnos por medidor de equilibrio.

SONIDO DE LUJO

Mención aparte es el apartado sonoro, y es que no podríamos hablar de ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ sin hablar de la banda sonora, una de las mejores a la fecha, con temas tales como ’Guerrilla Radio’ de Rage Against the Machine, o ’Bring the Noise’ de Anthrax, por ejemplo. Es más, se presenta casi la banda sonora original junto a nuevos temas que van acorde a un título que podremos jugar en español latinoamericano.

CONCLUSIÓN

El terminar ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ puede llevar entre quince a veinte horas, pero valgan verdades, lo nuevo de Activision ofrece muchos desafíos y tareas por cumplir esto para desbloquear objetos y experiencia. Además, uno puede encontrar muchas posibilidades en sus diversos modos de juego, dejando en claro que tendremos un título para muchos meses, y más si queremos ser el mejor. Además, respeta las entregas originales, es muy accesible y espectacular. Un imprescindible para los que jugaron los originales y altamente recomendado para los amantes del deporte que busquen otras experiencias.

Este análisis fue desarrollado con una copia de ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ para PlayStation 4 enviada por Activision.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Vicarious Visions

• GÉNERO: Deporte

• DISTRIBUIDOR: Activision

• PUNTAJE: 9

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de lanzamiento de ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’

