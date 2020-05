Si bien en los últimos años no se han podido apreciar títulos referentes al mundo del skate, esto cambiará gracias a que Activision y Vicarious Visions traerán ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ a PlayStation 4, Xbox One y PC en setiembre próximo.

Tal cual indica el nombre, ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ es una colección remasterizada de las dos primeras entregas de la franquicia. Además, combinará todos los niveles que ya conocíamos, junto a ‘skaters’ profesionales y mucho más, todo recreado de forma espectacular y en 4K.

Entre otras novedades, podremos disfrutar también de la espectacular banda sonora original, incluyendo a ‘Superman’ de ‘Goldfinger’. También estarán presentes los modos ‘Create-A-Park’ y ‘Create-A-Skater’ y el modo multijugador tanto en modo local y en línea.

‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ saldrá a la venta el próximo 4 de setiembre 2020 en PlayStation 4, Xbox One y PC vía la Epic Games Store. Y quienes accedan a la pre-venta digital tendrán acceso a una versión de prueba la cual permitirá experimentar el nivel ‘Warehouse’ antes de lo que será el lanzamiento oficial.

Detalles aparte, ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’ tendrá un precio de 40 dólares en su versión normal, y 50 dólares en su edición digital de lujo, la cual incluye contenido e ítems únicos.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de presentación de ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2’