Ubisoft anunció que ‘Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’, la más reciente entrega de la franquicia ‘Tom Clancy’s Ghost Recon’, ya está disponible en Stadia, la plataforma de juego de nueva generación de Google.

Desarrollado por Ubisoft París, ‘Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’ es un juego de disparos militar ambientado en un diverso y hostil mundo abierto, jugable completamente en solitario o hasta con cuatro jugadores en modo cooperativo. Los jugadores descubrirán ‘Auroa’, una misteriosa isla donde las instalaciones de alta tecnología se combinan con la salvaje naturaleza.

Hogar del gigante tecnológico y creador de drones, ‘Skell Technology’, ‘Auroa’ ha caído en las manos equivocadas y todo contacto ha sido perdido. Además, los ‘Wolves’, una letal unidad norteamericana de ex militares y antiguos ‘Ghosts’ que se rebelaron, se apoderaron de la isla. Liderados por el ex hermano de armas de ‘Nomad’, el Teniente Coronel ‘Cole D. Walker’, interpretado por Jon Bernthal, los ‘Wolves’ han reprogramado los drones de ‘Skell’, convirtiéndolos en máquinas de matar listas para usarlas, no importando las bajas.

Hay que recordar que ‘Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’ ya se encuentra disponible también en PS4, Xbox One y PC, y si se perdieron nuestra video reseña, la compartimos aquí mismo.