'Tom Clancy´s The Division 2': Periodo de prueba tendrá un vistazo al modo 'endgame' del juego [VIDEO]

Ubisoft anunció que el contenido del periodo de prueba privada de 'Tom Clancy’s The Division 2' , incluyendo las primeras misiones principales y el modo 'endgame', estará disponible del 7 de febrero a las 3:00 am (hora del Perú) hasta el 11 de febrero a las 3:00 am (hora del Perú).

Esta ya es una de las betas con el registro más rápido en la historia de Ubisoft. Para poder registrarte y tener una oportunidad de poder jugar este periodo de prueba, debes inscribirte en este enlace en: https://tomclancy-thedivision.ubisoft.com/game/es-mx/beta.

En la beta privada, los jugadores tendrán una probadita de lo que les espera en 'Tom Clancy’s The Division 2'. Tras establecer su base de operaciones en la Casa Blanca, los 'Agentes' podrán aventurarse en la transformada parte este de Washington D.C., desbloqueando nuevas habilidades y talentos mientras suben a un nivel máximo de siete y descubren la parte este del mundo abierto, con el siguiente contenido:

Tom Clancy’s The Division 2 llegará el próximo 15 de marzo al PlayStation 4, Xbox One y PC Tom Clancy’s The Division 2 llegará el próximo 15 de marzo al PlayStation 4, Xbox One y PC

• Dos misiones principales, disponibles en modos 'Historia', 'Normal' y 'Difícil'

• Cinco misiones adicionales y actividades en el mundo abierto

• Modo de juego único en diversos modos de juego contra otros usuarios en una de las tres nuevas 'Zonas Oscuras'

• Modo de juego entre los jugadores organizado en modo 'Conflicto' y 'Skirmish'

Adicional a este contenido, a partir del 8 de febrero a las 10:00 am (hora del Perú), los fans de 'Tom Clancy’s The Division 2' tendrán la oportunidad de probar de primera mano el contenido 'endgame' con una misión denominada 'Invaded'. Los jugadores experimentarán el modo de juego con un nivel máximo de 30 y podrán desbloquear nuevas especializaciones: 'Superviviente', 'Experto en Explosivos' o 'Francotirador'.