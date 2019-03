'Tom Clancy’s The Division 2': Llega el espectacular y explosivo tráiler de lanzamiento [VIDEO]

Estando ya a casi nada para el lanzamiento de 'Tom Clancy’s The Division 2' , Ubisoft estrenó el tráiler de lanzamiento de su esperado título, secuela del aclamado juego 'The Division', una entrega que revolucionó el género shooter con mecánicas innovadoras y un multijugador que contó con millones de usuarios alrededor del mundo.

'Tom Clancy’s The Division 2' se ambienta en un caótico Washington D.C. siete meses después de que la 'gripe del dólar' acabará con la civilización en Nueva York. El virus ha llegado a la capital de los Estados Unidos, y ha provocado que la anarquía conquiste la ciudad y solamente un grupo militar de élite sea la última línea de resistencia de la humanidad.

El video muestra un avance de las cinemáticas del juego, en las que los personajes principales de 'The Division 2' ofrecen un monólogo que nos pone al corriente sobre los acontecimientos pasados y finaliza con un emotivo discurso sobre su responsabilidad como 'Agentes'. Las imágenes exponen el increíble apartado gráfico y puedes ser testigo de toda la adrenalina del mismo en el siguiente enlace.

'Tom Clancy’s The Division 2' se estrenará de manera global el 15 de marzo de 2019 en la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X, PlayStation 4 y Windows PC.