'Tom Clancy´s The Division 2': Estrena nuevo tráiler de cara su BETA abierta [VIDEO]

Estando ya a poco para el lanzamiento de 'Tom Clancy´s The Division 2' , la compañía francesa Ubisoft ha publicado un nuevo tráiler para promocionar el próximo período de prueba de título.

Esta nueva prueba se desarrollará entre el 1 al 4 de marzo, pudiendo descargar los datos de la misma desde el próximo 28 de febrero.

En esta Beta Abierta podremos encontrar una gran variedad de misiones, consistentes en:

* 3 misiones principales.

* Misiones del mundo abierto.

* Una zona oscura y conflicto.

* End game.

'Tom Clancy’s The Division 2' se estrenará a nivel mundial el 15 de marzo de 2019 para la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X, PlayStation 4 y PC.