'Tom Clancy’s The Division 2' ya se encuentra disponible en el mercado [VIDEO]

Ubisoft ha lanzado 'Tom Clancy’s The Division 2' , el segundo capítulo de la aclamada franquicia de videojuegos de disparos en primera persona, el cual se encuentra disponible para la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X, PlayStation 4, y Windows PC, en sus ediciones Standard, Gold, Ultimate y Collector.

Diseñado por Massive Entertainment, 'Tom Clancy’s The Division 2' nos ubica siete meses después de que se liberó un virus mortal en la ciudad de Nueva York, 'Tom Clancy’s The Division 2' llevará a los usuarios a un Washington D.C. fracturado y al borde del colapso. Su gente enfrenta la crisis más grande en la historia de la humanidad.

Pero la acción seguirá después de completar la campaña principal del título, ya que el mundo será invadido por los 'Black Tusks', la más desafiante de las facciones enemigas que los usuarios deberán enfrentar, abriendo toda una amplia posibilidad de rangos de herramientas y actividades como parte de la filosofía 'endgame' del título.

Adicional a ello, los dueños del juego podrán esperar actividades únicas, diversas y novedosas después de haber finalizado la campaña principal, con un año lleno de contenido post-lanzamiento que incluye:

• 'Tidal Basin': se liberará poco después del lanzamiento y contendrá un nuevo reto enérgico protagonizado por los Black Tusks.

• 'Operation Dark Hours': estará disponible poco después del lanzamiento y será la primera modalidad para ocho jugadores en la historia de la franquicia.

• 'Episodio 1 D.C. Outskirts': expediciones que serán lanzadas en el verano del 2019 y que llevarán a los videojugadores a las áreas aledañas de Washington para la batalla por la liberación de la ciudad.

• 'Episodio 2 Pentagon The Last Castle': será lanzado en el otoño del 2019 y contará con misiones principales adicionales, donde los jugadores entrarán al Pentágono y descubrirán los secretos detrás de uno de los centros políticos más icónicos de Estados Unidos.

• 'Episodio 3': estará disponible en el invierno del 2019, concluirá con los eventos del primer capítulo de 'Tom Clancy’s The Division 2' y prepará el camino para futuro contenido.

Los gamers que quieran jugar todos los contenidos lo más pronto posible podrán obtener el 'Pase del Año 1', el cual ofrecerá diversos extras.