'Tom Clancy’s The Division 2': Conoce las características de AMD para la versión en PC [VIDEO]

Ubisoft estrena un nuevo video en el que se aprecian las propiedades estéticas y técnicas con las que contará 'Tom Clancy’s The Division 2' en su versión para Windows PC. El clip fue lanzado en colaboración con Advanced Micro Devices (AMD) y Snowdrop.

El clip muestra la calidad artística que expondrán todos los escenarios en los que los jugadores se convertirán en 'Agentes especializados'. Además, exhibe las singularidades técnicas de presentación gráfica como: detalles realistas de partículas de luz y polvo, la más alta resolución en la visualización de sombras, reflejo de objetos en tiempo real, iluminación global dinámica y el uso de la arquitectura multinúcleo para una superior optimización visual en computadoras.

También incluirá otras impresionantes particularidades como la destrucción de los mapas en tiempo real, cálculo computacional asíncrono para una mayor velocidad cuadro por cuadro, iluminación volumétrica, mantenimiento del Directx 12 y soporte de sincronización libre para el free-tear gaming.

'Tom Clancy’s The Division 2' será lanzado de manera global el 15 de marzo de 2019 en la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X, PlayStation 4 y Windows PC.