'Tom Clancy´s The Division 2': Adéntrate y conoce las peligrosas zonas oscuras [VIDEO]

Ubisoft estrenó un nuevo y emocionante tráiler de 'Tom Clancy’s The Division 2' , el cual detalla a fondo los peligros que enfrentarán los jugadores al explorar las nuevas 'zonas oscuras' que estarán disponibles cuando el juego se estrene.

Aquí detallamos cada una de estas:

Zona Oscura Este: es la más grande de las tres. En ella, los jugadores se enfrentan en los parques gubernamentales donde hay mucha vegetación y el combate a larga distancia marca la pauta.

Zona Oscura Sur: es la más chica. Aquí se hace énfasis en el combate a corta distancia. Las líneas de visión se rompen fácilmente con sus interiores amplios y los puntos estrechos.

Zona Oscura Oeste: Georgetown se caracteriza por tener un gran canal que la divide en dos partes y por los encuentros de mediano alcance. Presenta una arquitectura al estilo europeo.

Adicional al este nuevo material, Ubisoft anuncia que la beta abierta de 'Tom Clancy’s The Division 2' ya está disponible para precarga en Uplay. En este nuevo evento que se llevará a cabo del primero al cuatro de marzo, los jugadores podrán disfrutar de tres misiones principales en modo solitario o en modo cooperativo. De igual manera, los usuarios tendrán la posibilidad de demostrar sus habilidades en el modo PVP, experimentar el endgame y mucho más.

'Tom Clancy’s The Division 2' será lanzado de manera global el 15 de marzo de 2019 en la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X, PlayStation 4 y Windows PC.