'Tom Clancy’s Rainbow Six Sieg': La 7° temporada de la 'Pro League' comenzará pronto [VIDEO]

Ubisoft ha anunciado que la Temporada 7 de la Pro League de 'Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege' comenzará esta semana en los cuatro territorios del mundo: Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica y Norteamérica, y que marcará un periodo de transición que servirá como conclusión del formato previo de tres meses de la Pro League.



Ahora, cada año constará de dos temporadas de Pro League de seis meses de duración. Este formato iniciará con la Temporada 8 en junio de 2018.

Aquí puedes encontrar detalles adicionales de este próximo formato. La Temporada 7 concluirá con una final, en la que ocho de los mejores equipos profesionales se reunirán en los Estados Unidos para una última batalla.

Pronto se compartirá la ubicación exacta, así como más detalles acerca de este evento.

El Año 2 de la escena eSports de ' Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege' concluyó el mes pasado con el 'Six Invitational 2018', el evento más importante para la escena profesional de este juego, y que reunió a los mejores equipos profesionales del mundo compitiendo por un premio de US$ 500 mil.

Durante el evento también se celebró el tercer aniversario del lanzamiento del título, acercando a la siempre creciente comunidad de fans al lugar que lo vio nacer: la ciudad de Montréal.

Junto con los jugadores profesionales, desarrolladores y streamers, el Six Invitational 2018 alcanzó cifras nunca antes vistas, abarcando más de 6.2 millones de horas vistas en todos sus canales.