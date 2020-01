‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’ es una especie de combinación entre dos de las sagas mas populares dentro del mundo de los videojuegos japoneses; nos referimos a ‘Shin Megami Tensei’ y ‘Fire Emblem’.

‘IDOLS Y CULTURA JAPONESA’

‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’ nos transporta al mundo de un grupo de adolescentes típicos de Tokio, rodeados de una sociedad repleta de ‘Idols’ (jóvenes celebridades) cuya fama y popularidad trascienden el mundo de la música, baile y actuación, el cual además cuenta con muchos seguidores, fanáticos y una vida repleta de diversión; en el caso de los japoneses, acompañados de un estilo de vida con mucha disciplina, con extensas sesiones de canto, baile y actuación.

Es así como ‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’ toma prestado de la saga ‘Shin Megami Tensei’, y para ser mas específicos: de la saga ‘Persona’, las mecánicas de gestión de actividades y simulador de vida; en muchos casos el apartado artístico, la ambientación contemporánea de Tokyo y su cultura.

‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado en exclusiva para Nintendo Switch.

Pero eso no es todo, ya que también tendremos los ‘Mirage’, los cuales son entidades que provienen de una dimensión alterna llamada ‘Idolsfera’, y se alimentan de la energía creativa de los humanos, llamada ‘Performa’. Es así en la que un grupo de jóvenes logra aliarse con otros ‘Mirages’ para así evitar la ‘Invasión’ de esta dimensión sobre la tierra.

COMBATES POR TURNOS, ARMAS Y DEMÁS

Hablar de ‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’ es hablar de un título que toma mucho de la vieja receta de los juegos de rol japoneses; desde batallas por turnos en espacios cerrados, gestión de estos, habilidades, equipamientos, ítems y todos los demás ingredientes de todo buen título de rol japonés.

Respecto a las mecánicas de juego, nos encontramos frente a un título de tercera persona, con exploración de calabozos y mecánicas de rol acompañados de batallas por turnos, gestión de personajes y mucha música y bailes. Además, cada personaje cuenta con un ‘Mirage’ quien, tras fusionarse con este ser nos otorgará una armadura, poderes y un sinfín de habilidades dentro de la batalla. Estos ‘Mirages’ aliados cuentan con muchas sorpresas, inclusive el ser algunos personajes invitados de la saga ‘Fire Emblem’.

Al ser un título de ‘Idols’, estos se encuentran también incluidos en las mecánicas de juego, pues nuestros personajes deberán fortalecer sus habilidades o ‘Performas’, para así poder ganar mas poder en el campo de batalla. Además, las mecánicas de exploración en las mazmorras de ‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’ presentan algunos rompecabezas y múltiples caminos por los cuales volver a recorrer una vez adquiridos algunos objetos o habilidades.

APARTADO ARTÍSTICO

‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’ nos muestra de primera impresión un Tokyo repleto de referencias culturales, de la misma forma un diseño de personajes, escenarios y ambientaciones con el infaltable estilo ‘cel shading’. Al ser un título desarrollado por Atlus, el diseño de personajes, las vestimentas, los detalles de la ciudad y el uso de una paleta de colores de tonos pasteles, le imprimen su sello original y muy bien trabajado.

Las secuencias de anime también presentan otro elemento destacable dentro de ‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’, pues cuentan la historia de una manera más fluida y también nos conectan mejor con el apartado artístico y personajes del título.

Dentro del apartado técnico, y tomando en cuenta las diferencias entre los modos sobre mesa y portátiles de la Nintendo Switch, podemos decir que este título no muestra gran diferencia alguna.

APARTADO MUSICAL

El mundo de los protagonistas gira entorno a los ‘Idols’, por tal no podrían faltar las presentaciones, conciertos y mucha, pero mucha música, lo cual se complementa perfectamente con la música de fondo, las transiciones y acompañamientos de la historia. Tonadas pop y pistas electrónicas muy frescas y llenas de vitalidad, y para las secuencias de exploración otras más suaves y misteriosas.

CONCLUSIÓN

‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’ nos presenta un titulo de Wii U que muchos poseedores de una Nintendo Switch estábamos esperando. Un titulo que todo fan de la saga ‘Persona’ no puede dejar de jugar. Una historia entretenida, fantástica; personajes que si bien es cierto no conectan al principio logran hacerlo durante el desarrollo de la historia, aunque no como quisiéramos. Un apartado gráfico muy bueno, sello indiscutible de la gente de Atlus.

Respecto al idioma, el titulo no cuenta con idioma español, aún así las conversaciones son muy fáciles de entender, pues muchas de ellas no son muy extensas y no requieren de amplios conocimientos del idioma para poder entender la historia.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Nintendo. ‘Tokyo Mirage Sessions #FE Encore’ pueden encontrarlo en la tienda Online de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA•

PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Atlus

• GÉNERO: Rol, Acción

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 8