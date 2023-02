Hablar de títulos o franquicias que marcaran un antes y un después en en mundo de los videojuegos son pocas, y dentro de este selecto grupo podemos encontrar a ‘Final Fantasy’ de Square Enix, y ahora con aniversario número 35 no hay mejor manera de celebrar esto que con un título musical, lo nuevo de la compañía japonesa, ‘Theatrhythm Final Bar Line’.

El título de Square Enix ofrece una gran cantidad de temas y personajes para que todos en casa puedan disfrutarlo.

HACIENDO HISTORIA

Para aquellos que no conocen esta franquicia vinculada a los títulos de rol de la compañía nipona, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, unos 10 años, cuando Square Enix publicó ‘Theatrhythm Final Fantasy’, esto con motivo de la celebración de su vigésimo quinto aniversario y que llegó solo a la 3DS de Nintendo. Una entrega musical basada en la franquicia de ‘Final Fantasy’ hasta ese momento, un apartado que siempre ha destacado en todo título hasta la actualidad.

EN LA ACTUALIDAD

Pero regresando a la actualidad, y centrándonos en ‘Theatrhythm Final Bar Line’, este nuevo título goza de mecánicas de juego intuitivas. Y es que como todo título del género, solamente deberemos presionar los botones siguiendo el ritmo musical. Pero esta nueva entrega, además de ser muy entretenida, va más allá con la implementación de modalidades de juego, estilo y elementos de rol.

Es decir, tendremos modalidades las cuales mantienen ese mismo estilo de entregas previas: ‘batalla, con sus propias mecánicas de juego enfrentando a una serie de enemigos en cadena; ‘campo’ hará que nuestros personajes corran por una serie de escenarios; y los de ‘evento’, los mismos que mostrarán videos de los temas musicales mientras jugamos. La dinámica en estas no cambia mucho, pero le dan ese plus de variedad al título que muchos videojuegos del género no poseen.

DETALLES

Otros detalles que ofrece ‘Theatrhythm Final Bar Line’, al mismo estilo de un juego de rol, son el poder subir de nivel a los personajes y obtener habilidades, los cuales se pueden ver reflejados con ataques físicos, mágicos, movimientos de apoyo u ofensivos, o el poder hacer uso de los ‘Summons’, los seres místicos que nos ayudarán en las batallas contra los diversos enemigos y monstruos al ritmo de la música.

Todo esto está muy bien planteado y engrana de forma correcta, puede parecer complicado, pero no lo es. Además, el título está simplificado para que todos puedan divertirse y nadie pueda sentirse frustrado mientras buscamos ser lo más acertado posible.

PARA TODOS

Otro aspecto interesante del título de Square Enix es la posibilidad de poder elegir el cómo disfrutar del título, ya sea ‘Misiones en Serie’, en las que deberemos completar misiones en cada escenario; ‘Escenarios Musicales’, en los que solo seleccionaremos la canción y mejor nuestra puntuación; ‘Batalla Multi’, una modalidad en donde nos enfrentaremos con hasta cuatro jugadores en línea; y ‘Museo’, en donde podremos escuchar todos los temas sin tener que realizar ninguna secuencia rítmica.

Pero eso no es todo, ya que también podremos jugar con otra persona al lado gracias al uso de dos controles al mismo tiempo, y aunque puede ser algo complicado resulta muy ameno.

LAS ESTRELLAS

Llegado a este punto, toca hablar de lo mejor del videojuego, la música. Y es que ‘Theatrhythm Final Bar Line’ nos permite difrutar una gran cantidad de temas musicales de las mejores bandas sonoras no solo de la franquicia sino de la misma industria.

Es más, todos los temas que podremos disfrutar, 385 temas solamente en el juego base, 27 más en la versión ‘Deluxe’, y 90 más en forma de contenido descargable para un total de 502 temas musicales.

Y sumado a eso, tenemos también el apartado gráfico de ‘Theatrhythm Final Bar Line’, el cual nos ofrece gráficos muy detallados, acordes al título y que varían de tema en tema, todo como si estuviésemos frente a un teatro musical en donde cada uno de los 104 personajes y monstruos adornan y decoran en gran forma cada canción, aunque lamentableme no habrá ninguna interacción entre estos.

CONCLUSIÓN

No cabe duda alguna de Square Enix quiere celebrar con mucha alegría este lanzamiento, con canciones y personajes hasta decir basta junto a una dinámica de juego que si bien sigue el estilo de sus raíces plantea novedades dejando en claro que ‘Theatrhythm Final Bar Line’ es el título musical de la compañía definitivo.

El análisis de ‘Theatrhythm Final Bar Line’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título para consola PlayStation enviada por Square Enix.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Indieszero

• GÉNERO: Acción, Rol, Musical

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 9.5

Tráiler de ‘Theatrhythm Final Bar Line’