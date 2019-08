'The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition' llegará a Nintendo Switch [VIDEO]

Uno de los grandes títulos que esta generación nos ha brindado es 'The Witcher 3: Wild Hunt' , y es justamente este videojuego que llegará ahora a Nintendo Switch en una versión completa.

Esta entrega, la cual recibe el nombre de 'The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition', se anunció durante la Gamescom, evento que se desarrolla en la ciudad de Colonia, Alemania.

Además, 'The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition' incluirá todo el contenido que se publicó luego de su lanzamiento, como también sus dos expansiones, 'Hearts of Stone' y 'Blood and Wine'.

'The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition' tiene como fecha de llegada a Nintendo Switch el próximo 15 de octubre.